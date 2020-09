Film "Pętla" Patryka Vegi wchodzi do kin już w piątek 4 września. Film opowiada o kulisach tzw. afery podkarpackiej i historii skorumpowanego policjanta CBŚP z Rzeszowa. Vega promował swój film licznymi materiałami mającymi przedstawiać autentyczne nagrania z agencji towarzyskich. Tymczasem do rzekomych nagrań odniosła się Prokuratura.

"Pętla" Patryka Vegi wchodzi do kin w piątek. Film bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które rozgrywały się na Podkarpaciu. Chodzi o historię skorumpowanego policjanta CBŚP z Rzeszowa – Daniela Ś. i jego związki z właścicielami agencji towarzyskich w regionie. Wydarzenia te zostały okrzyknięte mianem "afery podkarpackiej".

O sprawie agenta CBŚP pisaliśmy w 2019 roku na RadioZET.pl. Agent miał ochraniać i kontrolować biznes braci R. a w zamiast korzystać z licznych usług, w tym także seksualnych. Dzięki temu bracia R. jako jedyni w regionie mogli spokojnie prowadzić swój seksbiznes.

"Pętla" Patryka Vegi wchodzi do kin. Reżyser ma nagrania z agencji towarzyskich?

Film opowiada także o powiązanym z podkarpackim seksbiznesem Dawidzie "Cyganie" Kosteckim i jego zagadkowej śmierci w więziennej celi. Dawid Kostecki popełnił samobójstwo 2 sierpnia 2019 roku w celi w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Jak podaje SW, powiesił się na prześcieradle, leżąc na więziennej pryczy. Współwięźniowie niczego nie zauważyli, bo Kostecki wcześniej przykrył się kocem. Tragedia miała mieć miejsce nad ranem. W samobójstwo Kosteckiego nie wierzy jednak jego rodzina. Samo śledztwo wskazywało ponadto na wiele niejasności.

Bez wątpienia najciekawszym wątkiem filmu "Pętla" Patryka Vegi są rzekome nagrania z udziałem znanych osób, w tym także polityków, jakie miały być rejestrowane w agencjach towarzyskich. W materiałach zapowiadających film Patryk Vega przekonywał, że jest w posiadaniu tych kompromitujących nagrań. Jak twierdzi, na wielu z nich wyraźnie widać, kto z kim uprawia seks. Reżyser nie zdradził jednak skąd ma nagrania i jakie osoby na nich występują.

Oglądaj

Prokuratura konsekwentnie zaprzecza jakoby wspomniane nagrania w ogóle istniały. W marciu 2019 roku Radio ZET informowało o sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę - złożył je prawnik byłego agenta CBA który twierdzi, że w biurze zatuszowano sex skandal z ważnym politykiem PiS.

Afera podkarpacka i "Pętla" Vegi. Prokuratura: nie ma żadnych sekstaśm. To manipulacja

Według nieoficjalnych informacji miało być blisko 4 tys. nagrań z agencji towarzyskich należących do braci R. Mieli pojawiać się na nich m.in. politycy i duchowni.

Małopolski wydział Prokuratury Krajowej przekonuje jednak, że "opowieści reżysera o posiadaniu rzekomych nagrań to manipulowanie opinią publiczną". Podobne stanowisko przedstawiają sami bracia R. Twierdzą oni, że Vega nie może posiadać nagrań, gdyż w agencjach nikogo nie nagrywano.

Rozmówcy "Rzeczpospolitej" zapewniają, że rzekome nagrania, które pozyskał Vega to w rzeczywistości "pic i fotomontaż", a sami braci R. naśmiewali się z reżysera, że "kupił ten blef".

Film "Pętla" Patryka Vegi. Fabuła i obsada [ZWIASTUN]

Premiera "Pętli" Vegi zaplanowana została na 4 września. To właśnie w piątek produkcja trafi do kin w całej Polsce.

W roli głównej występuje Antoni Królikowski, który w filmie wciela się w Daniela Śnieżka. Ponadto w obsadzie filmu "Pętla" zobaczymy m.in. Katarzynę Warnkę (jako Alicja Konarska), Piotra Stramowskiego (Dawid Kostecki "Cygan"), Marcia Zacharzewskiego (Aleksiej Rysicz "Alex"), Henryka Talara (Ojciec) czy Rafała Cieszyńskiego (Marek).

Oglądaj

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z "górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu – prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad - brzmi opis dystrybutora kino.

RadioZET.pl/ Rzeczpospolita/ Radio ZET/ Filmweb.pl