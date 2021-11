Nie wszyscy w PiS z zadowoleniem przyjęli pomysł rozmów z opozycją, by wspólnie wypracować projekt umożliwiający kontrolę szczepień przeciw COVID-19 u pracowników. Posłanka Anna Siarkowska zarzuca marszałek Sejmu Elżbiecie Witek poparcie "niekonstytucyjnej ustawy segregacyjnej" i rozmowy z "postkomunistami i resztą totalnej opozycji". Wymownie odpowiedziała jej inna z posłanek PiS, Joanna Lichocka.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła posłów opozycji do wspólnych rozmów na temat projektu dającego pracodawcom możliwość weryfikacji szczepień przeciw COVID-19 u pracowników. Zamiar konsultacji nowego prawa z opozycją potwierdził też na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Pomysł rozmów z politycznymi oponentami nie spodobał się posłance PiS Annie Siarkowskiej. Zdecydowana przeciwniczka obostrzeń, w tym pomysłu weryfikacji szczepień u pracowników, dała temu wyraz we wpisie na Twitterze.

Posłanka PiS uderza w marszałek Sejmu. "Spotkanie z postkomunistami"

Siarkowska zarzuciła marszałek Sejmu, że umawia się na rozmowy z "postkomunistami" i "totalną opozycją". "Jeśli celem spotkania Pani Marszałek Elżbiety Witek z postkomunistami i resztą totalnej opozycji jest zagwarantowanie poparcia dla niekonstytucyjnej ustawy segregacyjnej, to może warto od razu omówić z nimi poparcie dla wszystkich innych ustaw?" - napisała.

W podobny ton uderzył poseł koalicyjnej Solidarnej Polski Janusz Kowalski. "W jakim celu organizuje Pani spotkanie z postkomunistami i antypaństwową PO Donalda Tuska? Wierzę, że po to, by powiedzieć, że będziemy przed nimi twardo bronić nie tylko granicy, ale i konstytucyjnych praw i wolności milionów Polaków!" – napisał Kowalski.

Lichocka: Niech PiS starannie przygotuje listy wyborcze

Posłance Siarkowskiej odpowiedziała posłanka PiS Joanna Lichocka, dając jasno do zrozumienia, że w krytyce partii posunęła się za daleko. "Z całą pewnością warto, by władze klubu niezwykle starannie przygotowały listy wyborcze w przyszłych wyborach do parlamentu" – zasugerowała wprost Lichocka. Siarkowska opowiedziała krótko: "Zgadzam się. Na listach prawicy nigdy nie powinno być osób, które paktują z postkomunistami i Platformą".

RadioZET.pl/Twitter