PiS chce zmian w konstytucji. Ekspert miażdży ten pomysł. "Barbarzyństwo prawne"

- Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby nakładać sankcje. To, co przewiduje ten projekt, to ustanowienie naszego własnego standardu, jeśli chodzi o sankcje. Ten standard to barbarzyństwo prawne - mówił w rozmowie z Radiem ZET konstytucjonalista z UW prof. Ryszard Piotrowski. Skomentował w ten sposób najnowszą propozycję legislacyjną autorstwa PiS, która miałaby w zamierzeniu m.in. ułatwić konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów.