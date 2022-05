PiS chce zmiany konstytucji. Wymusiła je wojna w Ukrainie

Sejm w czwartek ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji autorstwa posłów PiS. Dotyczy on możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego.