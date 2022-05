PiS już wie, jak wygrać kolejne wybory? Wkrótce możliwa przełomowa decyzja

PiS planuje zmienić ordynację wyborczą przed wyborami parlamentarnymi? - Powstanie 100 okręgów w wyborach do Sejmu mogłoby być początkiem wprowadzenia mieszanej ordynacji wyborczej - uważa Paweł Kukiz. Jak lider Kukiz'15 powiedział PAP, rozpoczęcie rozmów o ordynacji jest dla niego dobrym prognostykiem zmian.

PiS zdecyduje się na zmiany w ordynacji wyborczej przed wyborami do Sejmu? Jednym z największych orędowników takiego rozwiązania jest Paweł Kukiz. Według ostatnich doniesień zlikwidowane miałyby zostać jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu na rzecz ordynacji większościowej z okręgami wyborczymi, gdzie wybieranych byłoby 2-3 senatorów. Ponadto w wyborach do Sejmu miałoby powstać 100 okręgów w miejsce dotychczasowych 41.

- Sama dyskusja o ordynacji wydaje mi się dobrym prognostykiem - stwierdził lider Kukiz'15. - Dla mnie kompromisem byłaby mieszana ordynacja wyborcza do Sejmu, gdzie np. połowa posłów wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych - dodał.

PiS zmieni ordynację wyborczą? "100 okręgów do Sejmu"

W ocenie Kukiza "Senat jest ostatnią instytucją, gdzie potrzebne są JOW-y". - To powinna być instytucja ekspercka, być może składająca się z byłych premierów, prezydentów itd. - stwierdził. - Jeśli demokracja, to w Sejmie, a nie w Senacie, który jest drugoplanową instytucją, która bardziej komplikuje funkcjonowanie państwa - dodał.

- Nie byłbym też szczególnie zmartwiony, gdyby Senat został całkowicie zlikwidowany i został wprowadzony system prezydencki z władzą wykonawczą, jasno sprecyzowaną, określoną i Sejm wybierany w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych - powiedział polityk.

Według Kukiza "powstanie 100 okręgów do Sejmu mogłoby być początkiem wprowadzenia ordynacji mieszanej".

W miniony piątek nastąpiły zmiany w strukturze PiS. Komitet Polityczny zatwierdził propozycję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w myśl której w miejsce dotychczasowych 41 okręgów partyjnych powstaną 94 - dostosowane swoim zakresem terytorialnym do okręgów senackich.

RadioZET.pl/ PAP