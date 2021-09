Poparcie na poziomie 37 procent osiąga PiS w nowym sondażu pracowni Social Changes. Gdyby wybory odbyły się na początku września, do Sejmu dostałoby się pięć partii.

Sondaż Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl pokazuje wyraźne różnice w poparciu dla czołowych partii politycznych. Liderem zestawienia jest Prawo i Sprawiedliwość, które wybrało 37 proc. zapytanych Polaków.

Mocną pozycję odbudowała Koalicja Obywatelska, która jednocześnie traci do PiS aż dziesięć pkt. proc. (27 proc.). Jej wynik jest niemal identyczny z tym w wyborach w 2019 roku.

PiS wyraźnie na czele, KO osiąga "wyborczy" wynik z 2019 roku [SONDAŻ]

Trzeci wynik osiągnęła Polska 2050 Szymona Hołowni – postawiło na nią 16 proc. zapytanych przez pracownię Polaków. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie siły, ale z wyraźnie niższym poparciem. Na Lewicę chciało głosować 8 proc., a na skrajnie prawicową i wolnorynkową Konfederację 7 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL (3 proc.) oraz Kukiz'15, z wynikiem zaledwie 1 proc. Pracownia Social Changes uwzględniła w pomiarze również byłego koalicjanta PiS – Porozumienie Jarosława Gowina. Partia byłego już wicepremiera w latach 2015-2021 otrzymała wskazanie jednego procenta zapytanych. Badanie nie uwzględnia jednak Agrounii, siły politycznej szczególnie aktywnej w ostatnim czasie w sprawach gospodarczo-rolniczych.

Do głosowania poszłoby 71 proc. respondentów (odpowiedzi "zdecydowanie tak" oraz "raczej tak", odpowiednio 51 oraz 20 proc.), a na wybory nie pofatygowałoby się 18 proc. zapytanych (10 proc. "zdecydowanie nie" i 8 proc. "raczej nie"). Co dziewiąty (11 proc.) nie potrafił odpowiedzieć, czy zagłosowałby w wyborach. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na próbie ogólnopolskiej 1051 dorosłych Polaków w dniach od 3 do 6 września 2021 roku.

RadioZET.pl/PAP