Komisja śledcza ws. afery podsłuchowej? PiS o wniosku KO: "Polityczny teatr"

Afera podsłuchowa z 2014 roku wróciła po wielu latach jako wiodący temat w debacie publicznej po upublicznieniu zeznań wspólnika Marka Falenty, Marcina W. "Newsweek" opublikował zeznania W., który przyznał, że przed ujawnieniem nagrań, które wstrząsnęły rządem PO-PSL, taśmy trafiły w rosyjskie ręce. Koalicja Obywatelska złożyła w piątek wniosek o powołanie komisji śledczej ds. afery podsłuchowej.

- To, co zrobiliście w ostatnich godzinach, tylko potwierdza tezę, że ta sprawa musi być wyjaśniona w całym swoim aspekcie. Doprowadziliście do uzależnienia polskiej energetyki od węgla ze Wschodu. Robiliście wszystko, by nie wprowadzić odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim to, co zrobiliście w ostatnich godzinach, pokazuje wasze putinowskie metody walki z opozycją – mówił w Sejmie Borys Budka, szef klubu KO.

PiS o wniosku KO o komisję śledczą ws. afery podsłuchowej. "Polityczny teatr"

Do sprawy odnieśli się w piątek po południu rządzący. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki pytany był o aktywność Koalicji Obywatelskiej i o to, czy - po ujawnionych przez prokuraturę w tym tygodniu zeznaniach - jest za powołaniem takiej komisji.

- Ja jestem nawet szerzej - za powołaniem komisji czy odpowiednich mechanizmów weryfikacji tego, w jaki sposób rzeczywiście dochodziło tu do takich wpływów rosyjskich w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze systemu energetycznego. A więc rzeczywiście ta rzecz wymaga zbadania, weryfikacji i jak najbardziej jestem za tym - odpowiedział Morawiecki.

W reakcji na słowa Donalda Tuska o wiarygodności Marcina W. jako świadka prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że służby upublicznią protokoły zeznań W. Po tym jak pojawiły się w sieci, opinię publiczną zbulwersowało zwłaszcza zeznanie W., który przyznał, iż wręczył on łapówkę w wysokości 600 tys. euro Michałowi Tuskowi, synowi byłego premiera.

Rzecznik PiS: Polityczny teatr, za którym nic nie stoi

Ostrzejsze zdanie ws. wniosku opozycyjnej KO ma rzecznik PiS. - Wniosek KO ws. powołania komisji śledczej to próba zaciemnienia sprawy i polityczny teatr, za którym nic nie stoi. Donald Tusk liczy na krótką pamięć opinii publicznej - ocenił rzecznik PiS Radosław Fogiel. I dodał, że PiS opowiada się za wyjaśnieniem kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2007-2022.

Według Fogla "jest to ilustracja znanego, polskiego powiedzenia o gorejącej czapce". - Premier rządu, który chciał do 2037 roku uzależniać nas od gazu, a jego minister spraw zagranicznych zapraszał na odprawę polskich ambasadorów rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, próbuje teraz tego typu wnioskami odwrócić uwagę od własnych dokonań i liczy na krótką pamięć opinii publicznych - powiedział Fogiel.

- My opowiadamy się za całościowym wyjaśnieniem wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, wszystkich decyzji, które zapadały. […] Złożymy taką propozycję nawet z szerszymi, dalej idącymi środkami – zapowiedział rzecznik PiS.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Rafał Białkowski