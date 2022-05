PiS planuje zmienić kalendarz wyborczy. Padły konkretne daty

Wybory samorządowe planowane są na jesień 2023 roku. Mogą się one zbiegnąć z elekcją do Sejmu i Senatu, która też musi się odbyć w tym samym terminie. Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", obóz rządzący planuje dokonać zmian w kalendarzu wyborczym.

Gazeta twierdzi, że o ile w partii rządzącej panuje zgoda co do tego, że wybory samorządowe należałoby przesunąć na 2024 r., o tyle trwają dyskusje, czy powinna to być wiosna, czy jesień. Elekcja do władz gmin, powiatów i województw należy do skomplikowanych, ponieważ wyborcy na raz wybierają władze wykonawcze (jak wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz uchwałodawcze (rady gmin, powiatów i sejmiki wojewódzkie).

PiS planuje zmianę terminu wyborów samorządowych

"DGP” podnosi, że termin wiosenny może być korzystny dla samorządów, ale kolidować z kolei z eurowyborami, które mogą zostać rozpisane na początek czerwca 2024 r. Ze względów taktycznych PiS wolałby ustawić kolejność tak, by lokalne odbyły się po tych do Parlamentu Europejskiego – stąd rozważania o terminie jesiennym.

Oba scenariusze – jak zauważa gazeta - mają konkretne skutki. Po pierwsze – to przesłanka, że PiS nie podejmie próby rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Bo gdyby do tego doszło, nie trzeba byłoby już przesuwać elekcji lokalnych.

Po drugie – byłaby to rekordowo długa kadencja w samorządzie. PiS, wprowadzając w 2018 r. zasadę dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednocześnie wydłużył je z czterech do pięciu lat. Obecna kończy się w 2023 r.

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Gazeta Prawna