Politycy PiS spieszą z krytyką po konferencji programowej Platformy Obywatelskiej. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówi o kolejnym "oderwaniu od rzeczywistości", a szef komitetu wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski o "partii obłudy" planującej przejąć posłów, by doprowadzić do przedterminowych wyborów.

Platforma Obywatelska przedstawiła dziś zręby programowe, czyli najważniejsze założenia, którymi partia zajmie się w pierwszych tygodniach po planowanym przejęciu władzy. W Józefowie pod Warszawą przedstawili je lider partii Borys Budka oraz wiceprzewodniczący i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Program "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta, przyp.), został skierowany w stronę Lewicy, PSL i ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Politycy PiS pospieszyli z krytyką. Zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel wyraził początkowo zdumienie.

PiS po konferencji PO i planie na zmianę władzy. "Te rzeczy nie interesują Polaków"

"Jesteśmy może nie zdumieni, bo trudno być zdumionym, jesteśmy rozczarowani, że po raz kolejny Platforma pokazuje kompletne oderwanie od rzeczywistości" - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jego zdaniem, podczas kilkudziesięciominutowej prezentacji liderów PO, nie poruszono tematów istotnych dla Polaków. "Jakieś projekty, prognozy, w jaki sposób zdobyć większość, żeby zdobyć władzę dla siebie i dla swoich kolegów, jak przełamać prezydenckie weto. To są dzisiaj rzeczy, które interesują Platformą Obywatelską, ale to nie są rzeczy, które interesują Polaków" - przekonywał zastępca rzecznika PiS.

Budka wspomniał, że co prawda plan dotyczy rzeczywistości po wyborach, niemniej „jest jeszcze jeden scenariusz". "W tej chwili w Polsce, w polskim Sejmie obecna większość ma 234 mandaty. Tak naprawdę potrzeba pięciu uczciwych, pięcioro osób, które przejdą na jasną stronę mocy i wtedy przedterminowe wybory są całkiem realne" - powiedział Budka.

Sekretarz PiS: Partia obłudy. Wiceminister środowiska: Opiera się na kłamstwie

Do tej wypowiedzi Budki odniósł się na Twitterze m.in. szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. „Tym samym szef #PO przyznaje, że nie ma w @Platforma_org nawet 5 uczciwych osób. Próba wyrywania posłów opozycji, próba korupcji politycznej, takie metody są niedopuszczalne” - skomentował Sobolewski, zapominając, że to PiS podkupiło radnego Kałużę w sejmiku w 2018 roku i próbowało podobnego manewru w Senacie.

"To mistrzostwo świata, żeby stworzyć koalicję bez wiedzy koalicjantów" - napisał z kolei na Twitterze minister w KPRM Michał Wójcik. Szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - Michał Moskal - zaapelował do PO: "Tak więc Platformo Obywatelska, owszem #CzasNaZmiany - pierwsza, którą proponuje, to przestańcie kłamać".

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) napisał z kolei prześmiewczo, że konwencja PO "opiera się na kłamstwie i co najgorsze Pan Trzaskowski chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej". W sprawie zakazu importu śmieci użył skrajnie mocnych słów. "Import odpadów do składowania jest zakazany od 2018r. Obecnie jedynie surowce trafiają i ich zakazać nie możemy z uwagi na prawo UE. To czysty populista, może idiota i do tego cyniczny" - napisał Ozdoba.

RadioZET.pl/PAP