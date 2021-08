PiS przegrywa głosowania w Sejmie. "Rząd mniejszościowy"

W środę w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań. Opozycji udało się uzupełnić porządek obrad m.in. o informację rządu na temat organizacji Narodowego Programu Szczepień czy Krajowego Planu Odbudowy. Następnie – na wniosek klubu Koalicji Polskiej-PSL – posłowie przegłosowali odroczenie obrad Sejmu do 2 września. Za odroczeniem głosowało 229 posłów, m.in. pięcioro posłów Porozumienia, w tym lider partii Jarosław Gowin. Przeciw wnioskowi opowiedziało się 227 osób.

PiS przegrało głosowania w Sejmie. Komentarze

Adrian Zandberg w rozmowie z dziennikarzem TVN24 podkreślił, że istotny jest wynik głosowania nad odroczeniem obrad, "który, jeśli uznać, że jest reprezentatywny, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od teraz mamy w Polsce rząd mniejszościowy".

– A to ma duże znaczenie, bo to oznacza, że kończy się PiS-owski walec. To oznacza, że cała władza wraca do parlamentu. To oznacza, że nie będzie już można robić tego, do czego Prawo i Sprawiedliwość się przyzwyczaiło przez ostatnie dwa lata. I dobrze, że nie będzie można tego robić – powiedział Zandberg.

Do sprawy odniósł się także Donald Tusk. "Większość sejmowa, klejona błotem korupcji i szantażu, rozkłada się na naszych oczach. Może jeszcze jakiś czas trwać, ale nie jest już w stanie rządzić" – napisał na Twitterze lider PO.

Posłowie opozycji wyrażali radość po porażce PiS-u w głosowaniach. "Znów zwycięstwo opozycji. Przeszedł wniosek o odroczenie obrad do 2 września. Tym samym nie powinno być dziś głosowania ani #lexTVN, ani podwyżek dla PAD. #WolneMedia" - napisała Hanna Gill Piątek z Polski 2050. "Zatrzymaliśmy LexTVN" - ogłosił z kolei Franek Sterczewski z KO.

Reasumpcja głosowania

W głosowaniach zabrakło dwoje posłów PiS - Violetty Porowskiej i Marka Wesołego. Według nieoficjalnych doniesień mogą oni przebywać za granicą.

Po przegranym głosowaniu ws. odroczenia obrad Elżbieta Witek zarządziła przerwę. Marek Suski z PiS zaczął zbierać podpisy pod wnioskiem o reasumpcję. Posłowie Kukiz'15 powiedzieli, że pomylili się w głosowaniu.

RadioZET.pl/gazeta.pl/PAP - Olga Zakolska, Sonia Otfinowska