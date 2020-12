PiS znów przegrało głosowanie. I znów kręcą i kombinują – napisała tuż po północy posłanka KO Barbara Nowacka. "Jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić" – można usłyszeć na nagraniach z Wiejskiej. Po kilkunastu minutach do reasumpcji faktycznie doszło.

Sejm odrzucił w nocy czwartku na piątek uchwałę Senatu dot. noweli o zapewnieniu wystarczającej liczby kadrach medycznych. Początkowo tak nie było. Pierwsze głosowanie w tej sprawie odbyło się jeszcze przed północą. Wtedy za odrzuceniem uchwały zagłosowało 225 posłów (przy wymaganej większości bezwzględnej 226 głosów - obecnych było 450 posłów), przeciw było 222, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciw było łącznie 4 posłów Zjednoczonej Prawicy - trzech posłów Porozumienia (Michał Wypij, Wojciech Maksymowicz, Mieczysław Baszko) i jeden poseł PiS (Zbigniew Babalski). Oznaczało to - wbrew intencjom PiS - przyjęcie uchwały.

W szeregach PiS zamieszanie, a kilkanaście minut później ogłoszono reasumpcję głosowania. "Jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić" – usłyszała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nagranie z Wiejskiej opublikowała m.in. posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Reasumpcja wywołała falę krytyki ze strony posłów opozycji. "Będą odkręcać przegrane głosowanie. Nie są w stanie przyjąć porażki, teraz będą łamać zasady większości parlamentarnej" - pisał tuż po północy na Twitterze poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. "To kpina, a nie demokracja" – dodał potem.

"Znów PiS przegrał głosowanie. I znów kręcą i kombinują" - skomentowała Barbara Nowacka z KO.

"»Zaszły istotne przesłanki do reasumpcji głosowania« - czyli kilku posłów PiS zaspało na głosowanie, których przeprowadzenie PiS zarządził w nocy, żeby rano szybko skończyć pracę. Jakbyście pytali, co to walec legislacyjny" - napisał w sieci Maciej Kopiec z Lewicy.

"Absolutny skandal! Kolejne głosowanie przegrane przez PiS i.... znowu kombinują jak doprowadzić do reasumpcji" - napisał poseł KO Mirosław Suchoń, a do swojego wpisu dodał hashtag #PaniMarszałekTrzebaPowtorzyćGłosowanieBoPrzegramy", nawiązujący do słynnej reasumpcji głosowania w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa z listopada 2019 roku. Zobacz: "Trzeba anulować, bo przegramy"

Ostatecznie po powtórzeniu głosowania za odrzuceniem uchwały Senatu było 234 posłów (przy większości bezwzględnej - 228), przeciw było 220, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dodajmy, że nocne zamieszanie w Sejmie dotyczyło uchwały Senatu związanej z "ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych". Senatorowie rekomendowali posłom odrzucenie ustawy w całości.

