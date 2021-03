PiS przegrywa głosowania w Sejmie. "Wiadomo, dlaczego prezes Kaczyński zniknął"

Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadził 25 poprawek. Podczas prac nad nimi we wtorek w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość przegrało dwa głosowania.

Posłowie rządzącej partii przegrali głosowania w Sejmie. "Ależ bałagan w klubie PiS"

W pierwszym głosowaniu za odrzuceniem poprawki Senatu opowiedziało się 225 posłów, a przeciw było 221. Przeciwnych było 10 posłów z klubu PiS: Mariusz Błaszczak, Witold Czarnecki, Leszek Dobrzyński, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Paweł Lisiecki, Antoni Macierewicz, Teresa Pałuma, Beata Strzałka i Tomasz Zieliński. W drugim - z kolei - za odrzuceniem poprawki Senatu było 210 posłów, a przeciw - 239.

Razem z opozycją zagłosowało 20 posłów Solidarnej Polski i Porozumienia: Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Mariusz Gosek, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Mariusz Kałużny, Janusz Kowalski, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Dariusz Olszewski, Jacek Ozdoba, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, Magdalena Sroka, Aleksandra Szczudło, Piotr Urski oraz Michał Wypij.

"Ależ bałagan w klubie PiS. Dwa przegrane głosowania (raz m.in. przez Mariusza Błaszczaka i Antoniego Macierewicza, raz przez Porozumienie i część Solidarnej Polski), niemal w każdym wygranym kilkoro posłów głosowało z opozycją" - napisał na Twitterze dziennikarz "Polityki" Wojciech Szacki.

Z takiego obrotu spraw cieszył się Mirosław Suchoń z Nowoczesnej. "Obroniliśmy kampery! Znów opozycja wygrała w Sejmie kilka głosowań nad ustawą dotyczącą podatku akcyzowego! Z korzyścią dla przedsiębiorców i obroniliśmy kampery przed znaczącym wzrostem opodatkowania!" - triumfował.

Z kolei rzecznik PO Jan Grabiec pokusił się o analizę, dlaczego w Sejmie nie ma szefa partii rządzącej. "PiS przegrywa głosowanie za głosowaniem. Już wiadomo, dlaczego prezes Kaczyński zniknął kilka tygodni temu i nie pojawia się nawet w Sejmie na głosowaniach" - napisał na Twitterze.

Sejm odrzucił we wtorek senackie poprawki zakładające wykreślenie zapisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które nie odnoszą się do dłuższego terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Posłowie przyjęli za to poprawkę dodatkowo wydłużającą termin dla tych skarg.

Za odrzuceniem dwóch senackich poprawek, których celem było wykreślenie większości zapisów z nowelizacji, głosowało 231 posłów, przeciw było 207, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl