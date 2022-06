PiS przesunie datę wyborów na koniec 2024 roku? "Zastanawiamy się nad tym"

PiS zdecyduje się na zmianę daty wyborów samorządowych? - Zastanawiamy się nad tym od wielu miesięcy, ale projektu ustawy na razie nie ma. Konsultujemy to między innymi z samorządowcami - mówił w Radiu Wrocław Adam Bielan z partii Republikańskiej.

PiS rozważa przesunięcie wyborów samorządowych na 2024 rok. Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianami w ustawie, obecna kadencja samorządów trwa nie 4, a 5 lat. Oznacza to, że ustawowo kończy się ona jesienią 2023 roku i wtedy powinny zostać przeprowadzone nowe wybory. Pojawia się jednak coraz więcej sygnałów, że wybory odbędą się później.

- Mamy pewien precedens, w 98 r. kadencja została wydłużona o pół roku ze względu na prace nad ustawą reformującą polskie samorządy. Być może będzie tak w tej chwili. Rzeczywiście zastanawiamy się nad tym od wielu miesięcy, ale projektu ustawy na razie nie ma. Konsultujemy to między innymi z samorządowcami. To jest wszystko w rękach parlamentu - powiedział w Radiu Wrocław Adam Bielan z partii Republikańskiej, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.

Zgodnie z zapowiedziami, ustawa w tej sprawie ma trafić do Sejmu w czerwcu lub w lipcu. Możliwe są dwa scenariusze: wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku albo dopiero jesienią 2024. W czerwcu 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, więc termin jesienny wydaje się bardziej realny.

Adam Bielan był także pytany o pomysł zmiany ordynacji wyborczej w wyborach parlamentarnych. Orędownikiem tego pomysłu jest Paweł Kukiz, a obietnica spełnienia tego postulatu była jednym z warunków poparcia Kukiza dla rządu Zjednoczonej Prawicy.

- On chciałby oczywiście jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. One są niemożliwe ze względu konieczność zmiany konstytucji. Ale możemy pójść w tym kierunku i przeforsować jakiś model mieszany. Jest zespół, który nad tym pracuje - przyznał Bielan.

- Znowu, decyzje jeszcze nie zapadły. Deadline, taki ostateczny termin, kiedy parlament musi się tym zająć, to jest końcówka tego roku, bo wszystkie prace powinny być zakończone sześć miesięcy przed rozpoczęciem przygotowań do wyborów - dodał polityk.

RadioZET.pl/ Radio Wrocław