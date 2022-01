- Proponujemy, by stacje radiowe w godz. 5-24 grały 80 proc. polskiej muzyki. Chodzi nam o dbałość o polską kulturę, polską muzykę i polskich artystów - powiedział w czwartek poseł Marek Suski, zapowiadając zwiększenie emisji polskiej muzyki w mediach co przewiduje przygotowywana nowela ustawy o radiofonii i telewizji.

W czwartek podczas konferencji prasowej w Sejmie zaprezentowano propozycje zmian ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt, pod którym podpisali się - jak mówił referujący pomysł Marek Suski - przede wszystkim posłowie PiS, proponuje zmianę proporcji muzyki polskiej w stosunku do zagranicznej emitowanej w polskich stacjach radiowych.

Suski: chcemy, by stacje radiowe grały więcej polskiej muzyki

- To ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. Ustawa przewiduje 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzyczno-słownych. I proponujemy co najmniej 80 proc. w godz. 5-24. I tutaj jest jeszcze jeden element, taki bonus dla debiutantów - czas antenowy dla zespołów czy utworów muzycznych, które byłyby zespołami bądź utworami debiutanckimi, będą liczone jako 300 proc. czasu antenowego - mówił Suski.

Jak zaznaczył chodzi o „dbałość o polską kulturę, polską muzykę i polskich artystów”, którzy obecnie w związku z pandemią są w szczególnie trudnej sytuacji. - Stąd też ogromne zubożenie naszych artystów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom - podkreślił.

Myślę, że to będzie też pomocą i zachętą, żeby nowe utwory czy nowi wykonawcy mogli wchodzić na rynek. To rozwiązanie podobne jak w niektórych innych krajach Unii Europejskiej, podobne jak np. we Francji […] To pierwszy krok w celu promocji naszej kultury jeżeli chodzi o tego rodzaju rozwiązania Marek Suski

Nowelizacja - jak wskazał - jest projektem poselskim. - Myślę, że jeszcze dzisiaj złożę ten projekt […] Mam tu podpisy posłów głównie PiS, ale też rozmawiałem z innymi parlamentarzystami i mówią, że są za takimi rozwiązaniami. Natomiast zobaczymy jak to będzie się rozwijać. Liczymy, że będzie tutaj ogólnonarodowa zgoda, bo [...] byłoby dziwne gdyby byli przeciwnicy naszej muzyki, a sojusznicy zagranicznej, ale zobaczymy - powiedział Suski.

Zdjęcie z briefingu w Sejmie opublikował na Twitterze dziennikarz Onetu Kamil Dziubka. W następnym tweecie podał również informację, że "to też jest wyjście naprzeciw postulatom Pawła Kukiza".

Suskiego zapytano, czy projekt to faktycznie ukłon w stronę Kukiza, odparł jednak, że "nikt się nikomu nie kłaniał". - Rozmawiałem o tym projekcie z Pawłem Kukizem. Powiedział, że jest za tym i popiera ten pomysł - podkreślił poseł PiS.

Paweł Kukiz: więcej polskiej muzyki w mediach publicznych

Dlaczego w tym konkteście - abstrahując od faktu, że jest muzykiem - pojawia się Paweł Kukiz? Jak przypomniał Onet, lider Kukiz'15 już w październiku 2020 roku apelował zarówno do premiera Mateusza Morawieckiego, jak i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o to, by w mediach publicznych grano więcej polskiej muzyki, co miałoby pomóc krajowym wykonawcom pokrzywdzonym przez pandemię koronawirusa.

- W Polsce muzyka polska jest grana w nocy i ma znacznie mniejszy udział w całości prezentowanej muzyki niż np. we Francji. Dlatego chcieliśmy - i to zaproponowałem już premierowi - żeby zastanowić się nad tym, czy media publiczne nie powinny wziąć wzoru z ustawy medialnej francuskiej, [...] Może trzeba się zastanowić i zastosować podobne rozwiązania względem polskich wykonawców - mówił wówczas Kukiz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Twitter komentuje inicjatywę PiS ws. polskiej muzyki

Komentarze na temat kolejnej inicjatywy PiS pojawiły się również w mediach społecznościowych. "Moim zdaniem ustawa o 80% polskiej muzyki w radiu, jest wrzutką. Pytanie, co PiS chce przykryć prowokując dyskusję o muzyce? Rosnące ceny wszystkiego? Czy coś jeszcze?" - pytał retorycznie reporter Radia ZET Jacek Czarnecki.

"Marek Suski ma niesamowite wyczucie wagi i timingu proponowanych tematów. W czasie galopującej inflacji, V fali pandemii oraz zagrożeń geopolitycznych otrzymujemy to, na co Polacy czekali. Propozycję grania w radiu polskiej muzyki. W 80 proc. w godzinach od 5 do 24" - ironizował Marcin Makowski z WP.

"Marek Suski chce, by stacje radiowe grały 80 proc. polskiej muzyki. Może niech zajmie się najpierw czarną listą artystów, których z przyczyn politycznych nie można grać w Polskim Radiu? Bo zaraz nie będą mieli kim tego czasu antenowego zapełnić" - napisał Michał Płociński z "Rzeczpospolitej".

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl/Twitter