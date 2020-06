Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy się gęsto po haniebnych słowach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie o „chamskiej hołocie”. Szef komitetu wyborczego Andrzeja Dudy, poseł Krzysztof Sobolewski stwierdził, że była to „kumulacja tego, co przeżywamy w Sejmie”. Z kolei wicerzecznik partii zalecił - chyba na usprawiedliwienie - by sprawdzić stenogramy z poprzednich posiedzeń Sejmu.