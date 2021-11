Pięć sondaży dla różnych mediów, przygotowanych przez różne pracownie badawcze, ukazało się w ostatnich dwóch dniach. Wszystkie przedstawiają się dość podobne, jeśli chodzi o kolejność - PiS na czele, druga Koalicja Obywatelska, trzecia Polska 2050 Szymona Hołowni, o 4. miejsce walczą Lewica z Konfederacją, a na granicy progu wyborczego balansuje PSL.

Jak przyjrzymy się jednak każdemu z poniższych zestawień, to partia Jarosława Kaczyńskiego - oprócz tego, że jest liderem - we wszystkich traci poparcie. Przynajmniej o 2 pkt proc., ale jeden z sondaży pokazuje, że PiS straciło nawet 6 pkt proc. Eksperci wskazują, że możliwe przyczyny odpływu potencjalnych wyborców od partii rządzącej, to przede wszystkim szalejąca inflacja oraz coraz trudniejsza sytuacja epidemiczna (przede wszystkim rosnąca liczba zakażeń i zgonów na COVID-19). Jak widać po poniższych rezultatach, kryzys na granicy polsko-białoruskiej również nie służy władzy w takim stopniu, by poprawić jej notowania.

Pięć sondaży w dwa dni. PiS w każdym traci poparcie

Według sondażu Kantar, który opublikowano w poniedziałek w "Gazecie Wyborczej", wśród tych obywateli, którzy chcą głosować. PiS popiera teraz 30 proc, To o 2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Notowania Koalicji Obywatelskiej to 24 proc. poparcia - w październiku było to 25 proc. Wzrosty zaliczyły z kolei partia Hołowni (z 10 do 14 proc.), Lewica (z 7 do 8 proc.) i Konfederacja, której poparcie skoczyło z 6 do 9 proc.

Taki sam rezultat (30 proc.) rządzący osiągnęli w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", tylko że tutaj stracili aż 6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Koalicję Obywatelską popiera 21 proc., Polskę 2050 - 13 proc., Lewicę - 8 proc., Konfederację - 6 proc., PSL - 5 proc. "W porównaniu z naszym poprzednim sondażem partia Jarosława Kaczyńskiego traci 6 pkt proc. To już wyraźna tendencja" - pisał dziennik.

Według badania Kantar Public, które ukazało się w poniedziałkowy wieczór, na PiS (wraz z Solidarną Polską i Republikanami) zagłosowałoby 29 proc. ankietowanych deklarujących udział w wyborach, na Koalicję Obywatelską - 24 proc., na Polskę 2050 - 10 proc., na Lewicę - 7 proc., na Konfederację - 5 proc.

W porównaniu z październikiem poparcie dla PiS spadło o 3 pkt proc., dla KO o 1 pkt proc., dla Konfederacji o 1 pkt proc. Poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej wzrosło o 1 pkt proc, a Polska 2050 i Lewica nie odnotowały zmian.

PiS liderem, KO druga, Polska 2050 zamyka podium

Kolejne badanie, zrealizowane przez pracownię United Surveys, ukazało się na stronie Wirtualnej Polski. Tam PiS uzyskało 30,6 proc. poparcia (w badaniu z 5 listopada PiS było to 32,6 proc., a miesiąc wcześniej 37,1 proc.). Na drugim miejscu znalazłaby się KO z poparciem 21,7 proc. (21,6 proc. przed dwoma tygodniami).

Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 13,3 proc. ankietowanych (16,5 proc. w poprzednim badaniu). Na kolejnych pozycjach uplasowała się Lewica z poparciem 7,7 proc. (w poprzednim badaniu 7,2 proc.), Konfederacja - 5,8 proc. (wcześniej 5,9 proc.) i PSL-Koalicja Polska. Na ludowców chce głosować 5,1 proc. badanych (wzrost z 4,6 proc.).

United Survey wykonało jeszcze jeden sondaż, tym razem na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Wynika z niego, że gdyby Polacy poszli do urn w najbliższych dniach, na PiS zagłosowałoby 31 proc. osób (spadek o ponad 4 pkt proc. w stosunku do analogicznego badania, które opisano w "DGP" 14 października), a na jego głównego konkurenta KO – 22,1 proc. (spadek o 5 pkt proc.). Na Polskę 2050 Szymona Hołowni głos oddałoby ponad 12 proc. badanych (wzrost o ok. 2,5 pkt proc.), na Lewicę i Konfederację po ok. 7 proc. Próg wyborczy przekroczyliby też ludowcy z wynikiem 5,8 proc. (wcześniej 4,6 proc.).

