Były prezydent Aleksander Kwaśniewski uważa, że mimo próby zduszenia wolnych mediów, czy narastających sporów z Unią Europejską, PiS wygra kolejne wybory parlamentarne. Jego zdaniem nie będzie jednak w stanie samodzielnie rządzić.

"PiS wygra kolejne wybory parlamentarne. Ale czy będzie miał większość pozwalającą rządzić? Wątpię" – ocenił Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski: PiS wygra kolejne wybory

Były prezydent zwrócił uwagę, że PiS buduje w Polsce koncepcję "nieliberalnej demokracji mocno zdystansowanej od Europy". Jego zdaniem w partii Kaczyńskiego zdają sobie jednak sprawę, że członkostwo w UE popiera ponad 70 proc. Polaków i tzw. polexit nie wchodzi w grę.

- PiS jest gotów pójść na otwarty konflikt z UE, nie bacząc na podpisane traktaty. Jedynym elementem, który może mitygować PiS, są środki finansowe, a pieniądze, które obiecuje UE, są ogromne – skomentował w "Rz" b. prezydent.

Kwaśniewski stwierdził też, że Polska ma "argumenty, by powiedzieć Izraelowi, że w Polsce reprywatyzacji być nie może", ale zaznaczył, że powinna "rozpatrzyć wariant z symboliczną odpłatą".- Nie jest łatwą decyzją, gdy dowiadujesz się, że nie będziesz mógł mieć roszczeń do majątku zostawionego przez praprzodków. Może można było to załatwić inaczej. Po skali wydatków socjalnych Polska sprawia wrażenie kraju, który ma trochę pieniędzy i możliwe jest jakieś zadośćuczynienie – ocenił.

RadioZET.pl/Rp.pl