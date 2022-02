PiS wygrywa, ale nie rządzi. Sondaż nadziei dla opozycji

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" daje zwycięstwo partii rządzącej, ale niewyraźne – drugą Koalicję Obywatelską PiS wyprzedza o 4,4 proc. Partia kierowana przez Donalda Tuska i koalicjanci uzyskaliby 26,7 proc. wskazań.

Łącznie w Sejmie znalazłoby się aż 6 ugrupowań – poza PiS i KO również Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Konfederacja i PSL-Koalicja Polska. To zjednoczona opozycja byłaby bliżej stworzenia rządu. Gazeta przygotowała symulację podziału mandatów w Sejmie prof. Jarosława Flisa, socjologa z UJ.

Sondaż nadziei dla opozycji

"Zdolność do sprawowania władzy w tym układzie nie zależy od indywidualnego wyniku, tylko od możliwości koalicyjnych. Platforma (157 mandatów w Sejmie) może liczyć po wyborach na Polskę 2050, która otrzymuje poparcie 11,1 proc., co przekłada się na 54 mandaty. Do Sejmu weszłoby też PSL z poparciem 5,2, co daje ludowcom 14 mandatów. Swój klub miałaby także Lewica otrzymująca 6,6 proc., czyli 23 mandaty. Razem: 248 mandatów dla opozycji" – pisze "Rzeczpospolita".

PiS otrzymałby ich 186 i nawet razem z Konfederacją, która uzyskałaby 25 mandatów, nie mógłby stworzyć rządu. Zwycięskim, ale niedającym utrzymania władzy notowaniom PiS ma ciążyć chaos wokół Polskiego Ładu. "Gwarantuje to pierwsze miejsce w rankingu, ale to opozycja miałaby dziś większe szanse na budowanie rządu" - konkluduje "Rz".

Warto zwrócić uwagę, że opozycja wychodzi w sondażu zwycięsko, startując oddzielnie, a nie z jednej listy. Z badania wynika też, że 12,4 proc. Polaków nie wie, na kogo zagłosować - są to odpowiedzi "trudno powiedzieć". Badanie CATI dla "Rz" przeprowadziła pracownia IBRiS w dniach 4-6 lutego na grupie 1100 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Rp.pl