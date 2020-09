PiS zapowiada zmiany w prawie dot. zwierząt. "To nie jest kwestia polityczna"

Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie, w którym zapowiedział, że wkrótce trafi do Sejmu projekt ustawy zwiększającej ochronę zwierząt. To reakcja na publikację Onetu dotyczącej kulis działania największej w Polsce fermy zwierząt futerkowych.

W szokującym materiale Janusza Schwertnera ukazano w jak urągających i niehumanitarnych warunkach przetrzymywane, a następnie zabijane są zwierzęta, z których później robi się futra. "Norki z odgryzionymi kończynami, zagryzane przez psy i zjadające się nawzajem. Stłoczone i przetrzymywane w niehumanitarnych warunkach" - taki wstrząsający opis możemy przeczytać w reportażu Onetu.

W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd - w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy

- powiedział Jarosław Kaczyński. Jak mówił, przyszedł moment, gdy można się "tym w końcu na poważnie zająć". - Jest gotowy projekt ustawy - podkreślił Kaczyński. Wskazywał przy tym, że w działania te ogromnie zaangażowało się młode pokolenie w PiS.

- My liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, (...) co się określa jako humanitaryzm i (...) co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości - wskazał. Zaznaczył, że to ustawa, którą z całą pewnością poprą wszyscy dobrzy ludzie w Polsce.

Gdy Kaczyński zakończył swoje wystąpienie, na scenie pojawił się szef Forum Młodych PiS Michał Moskal, który zaprezentował szczegóły zapowiadanego przez prezesa "nowego porządku prawnego", który zawiera przede wszystkim elementów.

Zaprezentował tzw. piątkę dla zwierząt, która zakłada:

- humanitarne traktowanie zwierząt -> zakaz hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego (z wyłączeniem związków wyznaniowych)

- kontrolę społeczną ochrony zwierząt -> większe kompetencje dla organizacji społecznych oraz możliwość asystowania przez policję przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt

- precyzyjne prawo i większą ochronę -> definicja kojca, inspekcje weterynaryjne, koniec z trzymaniem zwierząt w złych warunkach

- bezpieczne schroniska -> częstsze kontrole i wymóg niekaralności dla osób prowadzących takie placówki

- koniec z wykorzystywaniem łańcuchami -> zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi i ograniczenia stosowania kolczatek

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Wydawało się, że wystąpienie prezesa PiS dotyczyć będzie planowanej na jesień tego roku rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński, zanim zapowiedział zmiany w prawie dot. zwierząt, wypowiedział się również w tej kwestii. .

- Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmowy trwają, że to są oczywiście rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i że te zmiany, które planujemy zostaną przeprowadzone - powiedział prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP/Twitter