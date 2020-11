5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o RPO - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. Dotychczas jedyną zgłoszoną kandydatką na jego następczynię była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą zgłosiły kluby opozycyjne i którą poparło ponad 1000 organizacji pozarządowych. Jej kandydatura dwukrotnie jednak przepadła w Sejmie.

PiS zgłosi kandydat na następcę Bodnara. Terlecki komentuje

Co ciekawe, swojego kandydata nie zgłosił PiS ani żadne inne ugrupowanie wchodzące w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy, mimo iż ma ona w Sejmie większość. Teraz okazuje się, że PiS prawdopodobnie jednak postąpi inaczej.

Tak twierdzi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową przekazał, że wkrótce ogłoszony zostanie nowy termin zgłaszania kandydatów i wśród nich znajdzie się taki popierany przez partię rządzącą.

Jak zauważył Ryszard Terlecki, "nie ma pewności, czy skutecznie przejdzie on całą drogę do powołania, gdyż Senat będzie blokował kandydata klubu PiS. Wskazał, że gdy zostanie wyznaczony termin na zgłaszanie kandydatów, kandydat PiS rozpocznie rozmowy w Senacie mające na celu uzyskanie poparcia". (cytat za: polskieradio24.pl).

Rzecznik Praw Obywatelskich - powołuje go Sejm za zgodą Senatu

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał miał zająć się tym wnioskiem we wtorek, termin ten został jednak odwołany.

