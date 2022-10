PiS zmieni ordynację wyborczą? Kaczyński ujawnił szczegóły

Jarosław Kaczyński na spotkaniu wyborczym w Radomiu kwestionował prawo samorządów do krytyki polityki rządu PiS. Zarzucał opozycji podzielenie kraju, a także ofensywę lewactwa na Zachodzie, skąd "próbuje się wmusić nam te wszystkie LGBT i tam aż do 80 liter".

Prezes PiS odniósł się po jednym z pytań również do podnoszonej w przestrzeni publicznej kwestii zmiany ordynacji wyborczej. Kaczyński przyznał, że "nie chcemy w tej chwili ani robić stu okręgów, choć to pod wieloma względami dobry pomysł, ani robić ordynacji mieszanej".

Kaczyński: "Ordynację trzeba zmienić. Ona ma fatalny skutek"

- To nie jest decyzja ostateczna, ja przedstawiam moje zdanie, nie tyle prywatne, ile indywidualne - zastrzegł. - Natomiast w przyszłości sądzę, że tę ordynację trzeba będzie zmienić, bo ona ma jeden fatalny skutek, to znaczy prowadzi niemal automatycznie do tego, że posłowie jednej partii, z jednego okręgu, znajdują się w ostrej sytuacji konkurencyjnej i w związku z tym nie zawsze ze sobą współpracują - ocenił Kaczyński.

Według niego "trzeba by jednak takiej ordynacji wyborczej, która by to bardzo łagodziła i byśmy byli za tym i jeśli wygramy te kolejne wybory, to sprawa ordynacji na pewno będzie ważna".

Lider PiS zapowiedział natomiast, że jeszcze w tej kadencji należy zająć się kwestią immunitetów. - Trzeba zachować tzw. immunitet materialny, to znaczy poseł i senator nie mogą odpowiadać za głosowanie i co mówią z mównicy, robią jako poseł i senator. Natomiast jeśli chodzi o inne sprawy, przestępstwa kryminalne, to immunitet jest niepotrzebny, jest potrzebne co najwyżej zawiadomienie marszałka Sejmu o tym, że jest jakieś postępowanie, czy nawet aresztowanie i jeśli marszałek zaprotestuje, to wtedy można podejmować dalsze czynności wyjaśniające - wskazał prezes PiS.

Podkreślił jednak, że nie dotyczy to sytuacji, gdy "ktoś ewidentnie dopuści się przestępstwa, nawet takiego drogowego, każdego przestępstwa i później trzeba prowadzić całą skomplikowaną procedurę przez Sejm". - Oczywiście chcemy znieść też immunitety sędziów i prokuratorów, bo to też jest horrendum – dodał Kaczyński.

"Rz": Projekt zmiany ordynacji już przygotowany

W środę "Rzeczpospolita" podała, że Parlamentarny Zespół ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną przygotował już projekt zmiany ordynacji. "Tak jak dotąd, posłów byłoby 460, wybieranych w 41 okręgach. Wyborca wciąż miałby jeden głos. Różnica polega na tym, że 41 okręgów zostałoby podzielonych na w sumie 230 podokręgów. Z każdego wybierany byłby jeden poseł, czyli łącznie połowa Sejmu" – informowała "Rz".

Pozostałych 230 posłów byłoby wybieranych w ramach 41 okręgów proporcjonalną metodą podziału mandatów d'Hondta, wykorzystywaną obecnie do wyboru wszystkich 460 posłów. W skład zespołu wchodzi 23 posłów i jeden senator, głównie z PiS i Kukiz'15.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Jabłoński, Ilona Pecka