PiS zmieni termin wyborów? Kaczyński: decyzja musi zapaść szybko

Jarosław Kaczyński był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o pogłoski związane ze zmianą terminu wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem wybory lokalne powinny odbyć się na jesieni 2023 roku. W ostatnich dniach coraz częściej mówi się jednak o tym, że PiS przesunie je na wiosnę lub jesień 2024 roku.

- Można powiedzieć tak: konstytucyjnie jest dopuszczalne przedłużenie kadencji (samorządu - PAP) i to już raz miało miejsce, natomiast nie jest dopuszczalne jej skrócenie, czyli krótko mówiąc, jeżeli uznamy, że technicznie, a tak mówi też Państwowa Komisja Wyborcza, przeprowadzenie tych wyborów w bardzo bliskim terminie jest co najmniej niezmiernie trudne, to trzeba tą sprawę przeanalizować, ale ta analiza nie jest jeszcze w tej chwili zakończona. Nie chcę w żadnym razie twierdzić, że ta sprawa już jest w tej chwili zdecydowana - powiedział Kaczyński.

Zmiana terminu wyborów? Kaczyński: decyzja musi zapaść szybko

Dodał, że decyzja w tej sprawie będzie musiała zapaść szybko i w "pełnej współpracy" z prezydentem Andrzejem Dudą. - Proszę pamiętać, że w tych sprawach wyborczych nie można działać blisko wyborów - zaznaczył prezes PiS.

Pytany o ewentualną zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu (100 okręgów wyborczych zamiast obecnych 41), Kaczyński przyznał, że są różne pomysły i projekty, natomiast - jak zastrzegł - "w żadnym wypadku nie ma w tej kwestii decyzji".

- Jeżeli chodzi o sto okręgów wyborczych, to zgodnie z obecnie obowiązującym Kodeksem wyborczym, takie wybory byłyby przeprowadzone, tyle tylko, że w każdym z tych okręgów wyborczych wybierano by odpowiednią do jego liczebności (liczbę posłów - PAP) (...) W małych okręgach wybierałoby się ich dużo mniej, a w większych znacznie więcej, ale byłyby to liczby generalnie rzecz biorąc dużo mniejsze niż w tych obecnych okręgach, których jest 41 - tłumaczył prezes PiS.

RadioZET.pl/ PAP