Jeśli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród których trzy są fundamentalne, to nasza obecność w większości senackiej może być zakończona - powiedział w środę polityk PSL, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Sprawę skomentował także senator KO Marcin Bosacki.

Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma 13 października rozpatrywać zgłoszone podczas prac w komisjach poprawki. W głosowaniu w Sejmie posłowie PSL opowiedzieli się przeciw uchwalaniu nowelizacji, a później zapowiedzieli zgłoszenie w Senacie poprawek do niej.

Zgorzelski podkreślił w Polsat News, że spośród poprawek PSL najważniejsze są trzy. Pierwsza dotyczy usunięcia wprowadzanego nowelizacją ograniczenia uboju rytualnego. Druga tego, by przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt mogli wchodzić do gospodarstw, ale w towarzystwie przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej. Trzecia, by do 10 lat wydłużyć vacatio legis przepisów mających wpływ nad przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, których nowelizacja dotyczy.

Zgorzelski: PSL może opuścić większość senacką

Polityk PSL zaznaczył, że poprawek jest więcej, ale te trzy są "fundamentalne" i - jak powiedział - "jeżeli nie zostaną przyjęte w Senacie, (...) i zostaną odrzucone głosami senatorów Platformy Obywatelskiej, to uznamy, że nasza obecność w większości senackiej może być zakończona".

Zapytany dlaczego senatorowie PO mieliby głosować przeciw poprawkom PSL, Zgorzelski ocenił, że dlatego, iż politycy PO "wpadli w pułapkę" szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który "nazwał ich dobrymi ludźmi" w kontekście poparcia nowelizacji w Sejmie. - Im to wystarczyło, żeby za tym głosować, nie pamiętając, że przedtem byli "elementem animalnym" i "drugim sortem" - dodał.

Dopytywany, czy większość w Senacie jest zagrożona Zgorzelski powiedział, że nie wie. - Jeżeli te trzy nasze poprawki będą przez parlamentarzystów PiS i PO odrzucone, ja osobiście będę rekomendował, aby zakończyć obecność senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego w większości senackiej - oświadczył. Większość w Senacie, którą tworzą przedstawiciele opozycji, liczy obecnie 52 senatorów, wśród których jest 3 senatorów KP-PSL.

Bosacki: mamy jeszcze 14 dni, rozmawiamy

Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że trwają rozmowy dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. - Jesteśmy w trakcie prac nad stanowiskiem w sprawie ustawy o zwierzętach zarówno całego Senatu, jak i KO - powiedział.

- Mamy jeszcze 14 dni. Rozmawiamy z wszystkimi grupami w Senacie, też z PSL. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć rozwiązania rozsądne, które poprze większość" - dodał parlamentarzysta.

RadioZET.pl/PAP