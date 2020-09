Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, a dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie jest wymogiem cywilizacyjnym, to również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty. Owszem możemy to wygaszać, ale są przykłady innych krajów, które zrobiły to w sposób cywilizowany