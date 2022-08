Pilne posiedzenie Sejmu. Marszałek Witek podała datę

Elżbieta Witek 24 sierpnia przekazała: - Podjęłam decyzję o zwołaniu na 2 września pilnego posiedzenia Sejmu. Chcę, aby Izba przyjęła m.in. trzy bardzo ważne społecznie projekty.

Wyjaśniła, że chodzi m.in. o przyjęte przez rząd we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w dofinansowaniu ciepła z innych źródeł niż węgiel. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Pilne posiedzenie Sejmu

Trzeci projekt, którym mają zająć się w przyszły piątek posłowie, zakłada szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Projekt ustawy przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę - powiedziała w środę PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rząd przyjął projekt w środę w trybie obiegowym.

Szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do pomysłu dodatkowego posiedzenia Sejmu. - Są ustawy, które są potrzebne, między innymi rozszerzenie wsparcia dla opalających jeszcze bardziej tradycyjnymi metodami swoje mieszkania. Tu rząd przygotowuje pewne rozwiązania, niektóre są już przygotowane. Wszystko wskazuje na to, że na początku września zbierze się Sejm i te ustawy przegłosuje - powiedział.

Zapytany o to, czy dodatkowe posiedzenie Sejmu nie jest związane z "roszadami" w ramach rządu zaprzeczył. - Żadnych roszad na razie nie przewidujemy, a jeżeli miałyby one nastąpić, to dowiemy się o nich we wrześniu - dodał.

