Pilne spotkanie kierownictwa PiS. "Rozstrzygniemy to dzisiaj"

Posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego PiS rozpoczęło się 24 stycznia po południu w centrali partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Udział biorą w nim m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezesi partii.

O naradzie w kierownictwie PiS mówił w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wspomniał dziennikarzom, że rządzący pochylą się nad dalszym losem tzw. ustawy Hoca, czyli poselskiego projektu ustawy o weryfikacji covidowej, który podzielił rządzących. Terlecki przekonywał, że projekt ten wejdzie pod obrady najbliższego posiedzenia Sejmu.

Ważne posiedzenie kierownictwa PiS. "Rozstrzygniemy to dzisiaj"

Zapytany o sprawę inwigilacji systemem Pegasus i czy politycy PiS zasiądą w sejmowej komisji śledczej, Terlecki odparł: "Rozstrzygniemy to dzisiaj". Nie potwierdził przy tym, że PiS zaakceptowało jej powstanie.

- My jesteśmy sceptyczni wobec tego pomysłu, uważamy, że to jest niepotrzebne. Zajmuje się tym komisja ds. służb specjalnych, tym bardziej że trzeba być może utajniać posiedzenia itd. To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni, ale zobaczymy, co będzie, my zawsze mamy większość - powiedział Terlecki.

Lider PO Donald Tusk zadeklarował w czwartek poparcie dla projektu Kukiz'15 w sprawie powołania komisji śledczej ds. podsłuchów, której zakres prac miałby objąć lata 2005-2021. Oznacza to także, że posłowie Koalicji Obywatelskiej podpiszą się pod projektem, podobnie jak posłowie PSL, Lewicy oraz kół: Konfederacji, Porozumienia i Polskie Sprawy. Cała opozycja (przy uwzględnieniu koła PPS i posła niezrzeszonego Ryszarda Galli) dysponuje 230 głosami w Sejmie. To dokładnie tyle, ile ma klub PiS wraz z posłami: Łukaszem Mejzą i Zdzisławem Ajchlerem (obaj niezrzeszeni), popierającymi rządzących.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która także wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. W zeszły poniedziałek na pytania senatorów odpowiadali eksperci z kanadyjskiej grupy Citizen Lab: John Scott-Railton i Bill Marczak, którzy odkryli ślady inwigilacji Pegasusem na telefonach: senatora KO Krzysztofa Brejzy, mec. Romana Giertycha i prok. Ewy Wrzosek.

RadioZET.pl/PAP