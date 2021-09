Zmiany w resorcie zdrowia. Piotr Bromber nowym wiceministrem

Piotr Bromber został nowym wiceministrem zdrowia - poinformował na konferencji prasowej Adam Niedzielski. - Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się prowadzeniem dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale również z pacjentami. Chcemy realizować dialog społeczny w każdym wymiarze - powiedział szef resortu zdrowia.

Bromber stwierdził, że ochrona zdrowia to "obszar w którym, duże emocje były zawsze". - Niestety tym emocjom i oczekiwaniom często towarzyszył brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować. Jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę z każdym – powiedział nowy wiceminister.

- Mam świadomość, że wśród protestujących jest spora liczba ludzi młodych, którzy wchodzą, będą wchodzi w przestrzeń zawodową. Naturalną rzeczą jest to, że ludzie młodzi chcą wchodzić i mieć perspektywę. (…) Chcą innej kultury pracy, mają inne oczekiwania – mówił

Bromber zapewnił, że podejmowane będą dalsze działania w kierunku zwiększenia miejsc na kierunkach lekarskich. - Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji, by otworzyć się na propozycje ludzi młodych, na ich oczekiwania – zadeklarował.

- Pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale dyskusji nie można sprowadzać tylko do kwestii pieniędzy. Problemy z którymi się mierzymy na to wskazują m.in. ograniczona liczba personelu. (…) Obszar dialogu społecznego jest bardzo ważny. (…) Jesteśmy za tym, by rozmawiać z każdym, przy czym miejmy świadomość, że niczym złym jest się różnić. Jeżeli się różnimy, to też powinniśmy rozmawiać i do tego będziemy zachęcali stronę protestującą – powiedział.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podał, że wiceminister Bromber objął wakujące stanowisko po wiceminister Józefie Szczurek-Żelazko, która odeszła z resortu.

RadioZET.pl/ Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)