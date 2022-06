Podejrzani Politycy: W PiS o następcy Dudy. Morawiecki czy Szydło?

Dziesiąty odcinek podcastu RadiaZET.pl i aplikacji Upday poświęcony jest problemom z porozumieniem między Warszawą a Brukselą. Polski rząd w ubiegłym tygodniu bardzo krótko świętował zaakceptowanie przez Komisję Europejską naszego Krajowego Planu Odbudowy. Szybko okazało się nie tylko, że wciąż odległe jest wypłacenie nam unijnych miliardów, ale także to, iż Komisja przedstawiła zupełnie nowe warunki, od których spełnienia zależy przekazanie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Prowadzący podcast zgodnie wskazują, że skalę problemów trudno uchwycić, ale sam prezes PiS Jarosław Kaczyński ma pełną świadomość niebezpieczeństw i komplikacji. Po tym, jak przez długie miesiące dyskutowano nad tym, jak spełnić oczekiwania KE dotyczące wycofania się z reformy wymiaru sprawiedliwości PiS, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i przywrócić sędziów odsuniętych od orzekania, w środę 31 maja okazało się, że lista wymagań jest dużo dłuższa i rozpisana na wiele etapów.

- Ten dokument ma niemal 200 stron, na których zapisano 48 reform, 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników, które musimy spełnić, żeby te miliardy dostać – wyliczał Michał Piasecki z aplikacji newsowej upday i pytał, dlaczego w przeszło godzinnym przemówieniu prezes nie znalazł powodu, by chwalić się miliardami z UE.

- Trudno by było mówić, co robił przez ostatnie tygodnie i miesiące bez wspominania o KPO - wyjaśniał Radosław Gruca z RadioZET.pl. Dodawał, że okoliczności przyjęcia KPO to wyjątkowo trudny temat dla PiS, której politycy „bronią się rękami i nogami, żeby tylko nie przyznać się przed swoimi wyborcami, że robią cokolwiek pod dyktando polityków UE”.

- Każdy z tych punktów może potencjalnie hamować nam pewne kwoty – komentował Gruca. To pretekst do tego, by wrócić do ataków na odpowiedzialnego za KPO premiera Mateusza Morawieckiego i paliwo dla eurosceptyków z Solidarnej Polski.

- Albo opinia publiczna jest wprowadzana w błąd przez polityków i mimo że wiedzą oni, jakie oczekiwania będzie trzeba spełnić, to o tym nie mówią, albo rząd próbuje mamić Unię Europejską, czyli zgadza się na różne warunki zakładając, że skoro niektóre trzeba będzie spełnić w kolejnej kadencji, to dopiero wtedy będą się martwić - wnioskował dziennikarz.

Dodawał, że działanie KE było zaskoczeniem. Wielu krytykowało ją, że tak odpuszcza PiS-owi, więc ta skorzystała z okazji i dorzuciła do podstawowych warunków wiele dodatkowych, o których wcześniej w Polsce nikt nie informował opinii publicznej.

- Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie – podsumował Gruca i przypominał, że ekipa rządząca została rozegrana podobnie, jak rozgrywał opozycję PiS, kiedy przyjmowano ustawy nazywane tarczami antycovidowymi. W projektach ustaw, mających oficjalnie służyć walce z pandemią władza przemycała masę kwestii kompletnie niezwiązanych z koronawirusem. Analogicznie postąpiła Komisja i wykorzystując fakt, że rząd potrzebuje pieniędzy dorzuciła wiele warunków z zupełnie innych obszarów od promowania dłuższej pracy osób, które osiągnęły wiek emerytalny, aż do wymuszenia zmian w podejściu do regulaminu Sejmu.

Na prezydenta Morawiecki czy Szydło?

Przez ostatnie tygodnie premier rósł w siłę, ale w sekcji „Stan Gry” twórcy podcastu zwrócili uwagę, że jego dobra passa nie potrwa długo, na co może wskazywać wystąpienie prezesa PiS. Po pierwsze - nie był szczególnie skłonny do wychwalania sukcesów szefa rządu na arenie europejskiej, ale po drugie - jednym tchem dziękował za pracę i Morawieckiemu, i traktującej szefa rządu, jak największego rywala Beacie Szydło, obecnej europosłance, która zmieniła się miejscami z premierem i zgodziła się przyjąć stanowisko wiceszefowej rządu. Sytuacja z konwencji, według źródeł w PiS, skłoniła informatorów RadioZET.pl do tego, by zastanawiać się nad tym, kto z tej dwójki może szykować się do startu w wyborach prezydenckich. Gruca przekonywał, że to temat przyszłości samego Dudy i poszukiwania kandydata. Argumenty do ataków na Morawieckiego dostarcza wielopunktowe porozumienie o KPO, które może wykorzystywać tak Ziobro z Solidarną Polską, jak i po cichu kibicująca mu w tym zakresie Szydło.

- Będą wracać do śpiewki, że „poddaliśmy się dyktatowi Brukseli” - mówił Gruca i dodawał, że w takim tonie komentują warunki, na które zgodził się rząd nawet życzliwi prawicy publicyści na czele z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelny „Do Rzeczy” i innymi prorządowymi komentatorami.

- Czyli notowania migają na zielono i nie wiadomo, czy pójdą w górę, czy w dół, a jak jest z PiS? – pytał Piasecki, a Gruca wyliczał problemy, z jakimi wiąże się przyjęcie warunków, które - jeśli nie zostaną spełnione - zablokują nam pieniądze.

Przy okazji omawiania notowań premiera Gruca ujawnił, że tuż przed startem poprzedniej kampanii Morawiecki był traktowany jako ten, który mógł nawet zastąpić Dudę, jako kandydat do wyścigu o fotel prezydenta i wciąż jest to jego niespełnionym marzeniem. Wtedy na pomoc Dudzie ruszył wicepremier Jarosław Gowin.

- Porozumienie Gowina chciało współpracować z Dudą i zbierało dla niego podpisy, które wysyłano do znajdującej się nieopodal siedziby partii sklepu Żabka – mówił Gruca o scenariuszu na wypadek, gdyby PiS upierał się przy Morawieckim i wystawił Andrzeja Dudę do wiatru. Dodawał, że jeśli ta dwójka będzie upierać się przy starcie może to osłabić nadzieję, że PiS w Pałacu Prezydenckim będzie mieć swojego człowieka w następnej kadencji. Może też skłonić do szukania kandydata, gdzie indziej.

Trzaskowski dostrzega pozytywy PiS

Autorzy podcastu zwrócili też uwagę na to, że prezes na konwencji partyjnej przemawiał głównie do członków partii, zrezygnował ze zgłaszania nowych pomysłów, a skupiał się na wyliczaniu sukcesów. Tłem dla nich miały być czasy rządów Platformy Obywatelskiej, co wskazuje na to, że prezes w ewentualnym powołaniu jednej listy opozycji pod wodzą Donalda Tuska widzi szansę na odniesienie trzeciego wyborczego zwycięstwa. Zdaniem Grucy to kolejny dowód, że rację mogą mieć Ci, którzy uważają, że Tusk na czele opozycji będzie w kampanii wygodną sytuacją dla partii rządzącej. Przy okazji prowadzący rozmawiali też o tym, co różni Tuska z Trzaskowskim, a co można było zauważyć podczas kampanii prezydenckiej.

- Trzaskowski nie krytykował wszystkiego w czambuł – podkreślał dziennikarz RadioZET.pl i przypominał, że w kampanii nie tylko nie występował przeciwko 500 plus, ale nawet zapowiadał, że przeforsuje w końcu ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego w stolicy. Gruca w kilku zdaniach pokazał też, jak o Trzaskowskim kłamią pracownicy Telewizji Polskiej, stwierdzając jasno, że ataki na Trzaskowskiego wciąż są jednak trudniejsze, niż frontalna krytyka stojącego przez dwie kadencje na czele rządu Tuska.

Planktonowcy Kukizowcy

W dziale „Przegląd kadr” prowadzący podejrzeli też, jak po przyjęciu KPO mogą zachowywać się posłowie, którzy dają PiS brakujące do większości parlamentarnej głosy w Sejmie. Pod lupą autorów podcastu znaleźli się politycy Kukiz’15. Ugrupowanie byłego wokalisty zespołu Piersi, w ostatnim tygodniu pojawiło się nawet w jednym sondażu, jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, co może zwiastować, że albo Kukiz podpisze formalne porozumienie, albo będzie indywidualnie negocjował warunki ewentualnego startu.

Michał Piasecki uważał, że sprawa jest prosta, bo i tak Kukiz w nieformalnej koalicji z PiS działa już od dawna. Drugi prowadzący nie krył, że jego zdaniem Kukiza nie należy jeszcze przekreślać, bo jednak wciąż jest nieobliczalny i może się buntować. Nie chodzi nawet o indywidualne kwestie, ale, być może, o coś z jego postulatów, co pozwoli mu udowodnić przed wyborcami, że w polityce odniósł sukces.

- Krzywdzące jest dla niego twierdzenie, że jest w polityce dla pieniędzy – mówił Gruca o byłym rockmanie, ale szczegółowo przyjrzał się też innym jego współpracownikom. Kto spośród planktonowców ma szansę na przystąpienie do PiS, a kto musi szukać sobie nowej pracy? Zapraszamy do odsłuchania całej audycji.