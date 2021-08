Podwyżki dla polityków - m.in. posłów i senatorów - szykuje PiS. Stosowne rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy ukazało się w piątek. A co o tym rozwiązaniu sądzą Polacy?

Podwyżki dla polityków. W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy, które wprowadza podwyżki wynagrodzeń m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów).

Konsekwencją rozporządzenia będzie też podwyżka dla parlamentarzystów, gdyż - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie i senatorowie zamiast 8016,07 zł, mają otrzymywać ok. 12,5 tys. zł.

Podwyżki dla polityków. Sondaż: 84 proc. Polaków jest przeciw

Z kolei w poniedziałek PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pracujących w samorządzie. Zakłada on m.in. wzrost o 40 proc. wynagrodzenia dla prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.

A co o takim rozwiązaniu sądzą Polacy? Nastroje społeczne ws. podwyżek dla polityków sprawdził Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Z sondażu wynika, że zdecydowana, wręcz miażdżąca większość ankietowanych - bo aż 84 proc. - sprzeciwia się w tym momencie wzrostowi apanaży dla przedstawicieli świata polityki. Podwyżki popiera zaledwie 11 proc. respondentów, a 5 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zrealizowano w dniach 30 lipca-2 sierpnia br. na próbie 1049 dorosłych Polaków.

Podwyżki dla polityków. KO chce zablokować rozporządzenie

Koalicja Obywatelska przygotowała projekt blokujący rozporządzenie w sprawie podwyżek pensji dla polityków. "Władze klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podjęły jednogłośną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków" - napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk.

Projekt ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu, czyli do 2023 roku. - Za przyjęte rozporządzenie prezydenta, podpisane przez premiera odpowiedzialność ponosi formacja rządząca w Polsce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego, dlatego składamy projekt ustawy, który doprowadzi do wycofania podwyżek przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę - poinformował rzecznik PO Jan Grabiec.

RadioZET.pl/PAP