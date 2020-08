Sejm przyjął w piątek zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu.

Za nowelą opowiedziała się w Sejmie większość Platformy Obywatelskiej, także Budka, szef partii, a zarazem szef klubu KO. Stanowisko to w Senacie uległo zmianie i ustawę odrzucono w poniedziałek głosami 48 senatorów.

Przeciw projektowi głosowali wszyscy posłowie Konfederacji, Razem, Zielonych, oraz kilko z PO i PSL-Koalicji Polskiej, a także jedna posłanka Wiosny. Jednym z tych, który nie poparli podwyżek był poseł KO Tomasz Zimoch. W rozmowie opublikowanej na portalu Onet.pl pytany był o powody swojej decyzji.

To powinno być oczywiste dla każdego. Przecież o ile jasne jest, że istnieje potrzeba podwyższenia pensji politykom - to równie jasne jest również to, że nigdy nie powinni oni dostać pieniędzy pierwsi