Podział Mazowsza. Ważny polityk PiS: ”Decyzja w pierwszych dniach września”

Temat wyodrębnienia Warszawy i jej przyległości z województwa mazowieckiego pojawił się pod koniec lipca po doniesieniach medialnych w tej sprawie. ''Dziennik Gazeta Prawna'' informował wówczas, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy z Mazowsza. Miałoby to doprowadzić do przeprowadzenia wyborów na terenie dwóch nowych województw.

Temat podziału Mazowsza jest cały czas aktualny. Nie zarzuciliśmy tego pomysłu. Czekamy na ostateczną decyzję polityczną w tej sprawie. Prawdopodobnie zapadnie ona w pierwszych dniach września

- oświadczył w rozmowie z PAP jeden ze współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Podział Mazowsza. Województwo warszawskie i mazowieckie

Politycy PiS po doniesieniach medialnych dotyczących planowanego podziału Mazowsza przyznawali, że trwają prace nad projektem, natomiast nie wiadomo kiedy miałby być on dostępny publicznie i kiedy zostanie wniesiony do Sejmu. - Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji - mówił pod koniec lipca szef KPRM Michał Dworczyk.

Natomiast szef klubu PiS Ryszard Terlecki przyznał wtedy, że "toczy się na ten temat dyskusja, także wewnątrz naszego środowiska". - Jedni są za tym, żeby to zrobić. Jeżeli to zrobić, to trzeba by to zrobić pilnie. Inni za tym, żeby to odłożyć - mówił Terlecki pytany czy dojdzie do podziału Mazowsza.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) oceniając pod koniec lipca pomysł podziału Mazowsza stwierdził, że jest on nieracjonalny i szkodliwy. Jego zdaniem, jest to manipulowanie granicami regionów z powodów politycznych. Struzik zapowiedział, że będzie bronić integralności woj. mazowieckiego. Podobne stanowisko zajęli inni politycy PSL, a także Koalicji Obywatelskiej.

Województwo warszawskie. Pomysł PiS z 2019 roku

Nowe województwo warszawskie miałoby objąć obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tzw. obwarzanek. Z takim pomysłem PiS nosi się już od poprzedniej kadencji, bo utworzenie województwa warszawskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w parlamentarnej kampanii wyborczej we wrześniu 2019 roku.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP