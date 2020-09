Szykują nam się kolejne wybory w tym roku? Takie informacje podaje Wirtualna Polska. PiS chce bowiem wcielić w życie plan podziału województwa mazowieckiego na dwa mniejsze: warszawskie oraz nowe mazowieckie ze stolicą w Radomiu. Elementem tego planu są przedterminowe wybory do sejmików, które miałyby się odbyć jesienią.

Prawo i Sprawiedliwość od dawna dąży do podziału województwa mazowieckiego. W wyniku tej reformy miałyby powstać dwie odrębne jednostki administracyjne - województwo warszawskie (z siedzibą w stolicy) oraz nowe województwo mazowieckie, które go stolicą miałby zostać Radom.

Jako pierwszy w lipcu pisał na ten temat "Dziennik Gazeta Prawna". W skład województwa warszawskiego miałby wchodzić obszar Warszawy oraz tzw. obważankiem, czyli ośmiu przylegających do niej z każdej strony powiatów plus teren powiatu mińskiego. Reszta obecnego woj. mazowieckiego weszła w skład drugiej z nowych jednostek.

WP: PiS chce podziału Mazowsza i wyborów do sejmików jeszcze w tym roku

Teraz pojawiły się nowe doniesienia autorstwa dziennikarza Wirtualnej Polski Mariusza Gierszewskiego. Z jego informacji wynika, że działacze PiS otrzymali sygnał z centrali partii, aby przygotowywać przedterminowe wybory do dwóch sejmików. Wedle aktualnych planów miałyby się one odbyć na przełomie października i listopada.

Celem PiS jest zdobycie władzy na Mazowszu. W obecnym rozdaniu władze w sejmiku województwa sprawuje koalicja PO-PSL, mająca przewagę zaledwie jednego głosu. Marszałkiem od lat jest natomiast znienawidzony w PiS polityk PSL Adam Struzik.

I choć partia rządząca pogodzona jest z tym, że w woj. warszawskim władze utrzyma raczej opozycja parlamentarna, o tyle w woj. mazowieckim szanse na wygraną - biorąc pod uwagę poparcie PiS w wyborach powszechnych w tych rejonach - są duża wyższe. WP pisze też, że zapadają już pierwsze decyzje personalne - w przypadku zwycięstwa marszałkiem nowego "radomskiego" woj. mazowieckiego ma zostać poseł z tego okręgu Marek Suski.

Opozycja przeciwna pomysłowi PiS

Nie dziwi fakt, iż politycy opozycji wypowiadają się niepochlebnie na temat planów podziału jednego z większych województw w kraju. - Widać, że PiS postanowił zmienić werdykt wyborców. Jak nie można wygrać wyborów to sięga się po takie zagrywki. To wyrzucenie głosów wyborców z Mazowsza i Warszawy do niszczarki - twierdzi w rozmowie z WP sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

To rozbiór Mazowsza, który doprowadzi do dezorganizacji, utraty środków unijnych i utraty możliwości rozwojowych regionu

- mówi z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że liczy na Senat i 30 dni gruntownej analizy ustawy o podziale Mazowsza. Co ciekawe, według sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" prawie 57 proc. ankietowanych sprzeciwia się podziałowi tego województwa na dwa mniejsze.

RadioZET.pl/wp.pl