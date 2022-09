Polacy nie chcą powrotu do rządów Tuska? Tak skomentował to Trzaskowski

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 61,9 proc. respondentów nie tęskni za rządami koalicji PO-PSL. Odmiennego zdania jest zaledwie nieco ponad 27 proc. ankietowanych. Portal zauważa, że za rządami Donalda Tuska nie tęskni także spora część wyborców opozycji.

- My wszyscy myślimy o przyszłości. Chcemy przyszłości, a nie powrotu do przeszłości, wyborcy też - skomentował sondaż w programie "Tłit" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Donald Tusk świetnie to rozumie i zawsze o tym mówi, że wygrana opozycji to nie jest powrót do przeszłości - dodał.

Trzaskowski: Tusk jest innym politykiem niż kiedyś

- Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Polska ma inne wyzwania, wyciągamy wnioski z tego, co się działo. To jest dla mnie naturalne, że jak ktoś pyta o przeszłość, to mamy tego typu wyniki. Donald Tusk jest zupełnie innym politykiem niż kiedyś, ma inne podejście do rzeczywistości, jest świadomy wyzwań - mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski podkreślił, że najgorsze, co może teraz zrobić opozycja, to rozmowa o podziale stanowisk w ewentualnym rządzie koalicyjnym. - My musimy wygrać wybory - zaznaczył.

Prowadzący program w Wirtualnej Polsce zapytał także Trzaskowskiego, czy zamierza ponownie startować w wyborach na prezydenta stolicy. - My musimy wygrać wybory parlamentarne. Jest za wcześnie na rozstrzygnięcia, ale Warszawa jest dla mnie najważniejsza. Możliwe, że wszyscy będziemy musieli wesprzeć opozycję, ale może to się da zrobić bez rezygnacji z ambicji w Warszawie - dodał.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska