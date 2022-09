Polacy o sztandarowej inwestycji PiS. Koszt - prawie 2 mld złotych

Przekop Mierzei Wiślanej to jedna ze sztandarowych inwestycji rządu PiS. W sobotę 17 sierpnia (w kolejną rocznicę sowieckiej napaści na Polskę) planowane jest otwarcie 2,5-kilometrowego kanału, na który wydano do tej pory prawie miliard złotych. To nie jest koniec inwestycji. Do jej pełnego dokończenia, w tym rozbudowy portu w Elblągu, potrzeba kolejnego miliarda złotych.

Kilka dni temu "Rzeczpospolita" podała, że sobotnie otwarcie kanału będzie czysto propagandowe, bo zanurzenie wciąż jest za płytkie dla jednostek pływających. W sondażu pracowni United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jakie jest ich zdanie o przekopie. Większość z nich odpowiedziała, że to pozytywna inwestycja.

Otwarcie kanału na Mierzei Wiślanej. Polacy ocenili inwestycje

"Zdecydowanie pozytywnie inwestycję ocenia 26,2 proc. respondentów, a raczej pozytywnie - 27,5 proc. Raczej negatywnie inwestycję ocenia 14,7 proc. pytanych, a zdecydowanie negatywnie 12,6 proc. Prawie co piąty (19 proc.) ankietowany nie ma zdania na ten temat" - podała WP.

Wśród ankietowanych deklarujących poparcie dla PiS aż 88 proc. pozytywnie ocenia przekop. Z kolei wśród elektoratu opozycji 51 proc. wypowiedziało się negatywnie o inwestycji.

Po zakończeniu całości prac, co planowane jest na 2023 r., droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 metra.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-11 września na grupie 1000 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska