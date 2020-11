Polexit? Dziennikarze ujawnili projekt strategii PiS do 2030 roku

PiS nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, a przynajmniej nie w ciągu najbliższych 10 lat - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak wyjaśnia, tak wynika z projektu strategii "Sprawne i nowoczesne państwo 2030", do którego dotarł dziennik.

Projekt strategii "Sprawne i nowoczesne państwo 2030" ma być przyjęty do końca roku. "Pokazuje zamiary rządu dotyczące administracji, samorządów, finansów publicznych. Wielokrotnie powołuje się na członkostwo Polski w UE – w kontekście korzyści, wpisywania się w unijne strategie, np. Zielonego Ładu, polityki bezpieczeństwa, wreszcie celów na polską prezydencję w Radzie Europejskiej w 2025 roku'' – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Według gazety strategia zapowiada także nowy model finansowania samorządów, możliwe korekty terytorialne, zmiany w wymiarze sprawiedliwości czy nowy, wieloletni model budżetu państwa. Liczące 160 stron "Sprawne i nowoczesne państwo 2030" określa główne kierunki działań politycznych rządu w kolejnych latach. Wskazuje też aktualne problemy związane z funkcjonowaniem państwa i nakreśla plany ich rozwiązania.

Polexit? PiS planuje zostać w UE

"DGP" podaje, że dokument zakłada mocne osadzenie Polski w Unii Europejskiej. "Mimo obaw, jakie pojawiły się w kontekście polsko-węgierskiego weta do unijnego budżetu oraz zarzutów o polexit, w dokumencie wiele jest nie tylko odwołań do UE, ale wręcz wpisania Polski w politykę i strategię Wspólnoty. W kontekście bezpieczeństwa mowa jest o wzmacnianiu systemu Schengen, ale także wyciąganiu wniosków z kryzysu migracyjnego i covidowego. Ponadto UE występuje jako podmiot bezpieczeństwa militarnego Polski w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa" - pisze.

Według dziennika jednym ze zdefiniowanych problemów w strategii jest kwestia lepszego korzystania z funduszy unijnych, które są zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Projekt mówi nie tylko o czerpaniu korzyści z członkostwa i budżetu UE, lecz także o wpisaniu polskiej strategii w duże strategie unijne, w tym w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada on osiągnięcie do 2050 roku neutralności oddziaływania gospodarki europejskiej na klimat i środowisko. Ponadto "DGP" ocenia, że dokument "zasadniczo nie zakłada rewolucyjnych zmian, raczej kontynuację już obranego przez PiS kursu".

Sondaż: 80 proc. Polaków chce zostać w UE

Polacy wciąż są euroentuzjastami. Ponad 80 proc. zagłosowałoby w referendum za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", przetaczając wyniki sondażu IBRiS na zlecenie dziennika. Za wyjściem z UE opowiada się 11 proc. z nas. (7,9 proc. odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć").

Jednocześnie "Rz" ocenia, że nie chcemy, by o tym, czy łamana jest u nas praworządność, orzekały inne kraje. Prawo to ponad połowa badanych przez IBRiS przyznaje jednak europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości - wskazuje gazeta. Z sondażu dla "Rz" wynika, że badani są podzieleni na niemal równe grupy w odpowiedzi na pytanie, czy zgadzają się z unijną propozycją, "by fundusze rozwojowe dla poszczególnych krajów uzależnione były od oceny stosowania zasad praworządności". Na "tak" jest 44,8 proc., na "nie" 44,2 proc., a 11 proc. nie ma zdania.

