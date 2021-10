Polexit? "Jeśli coś chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka!"

- Wypowiedzi rządzących jednoznacznie prowadzą do tego: wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo ona nam tylko przeszkadza. Potem się opowiada, że Polexit to słynny wiatrak Don Kichota. Jeśli coś chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka! – mówi prof. Marek Belka w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

- Jeśli ciągle się opowiada ludziom, że nam nic nie jest potrzebne [pieniądze z UE – red.], co mądrzejsi przedstawiciele władzy mówią o brukselskich okupantach, to do ciężkiej ch…! Czy z tego nie wynika chęć opuszczenia Unii?! – dodaje prof. Marek Belka.

"W PE mówi się, że Polska zaczęła z UE wojnę nuklearną"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co mówi się w Parlamencie Europejskim na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego wyższość polskiego prawa nad unijnym, europoseł odpowiada: - Mówi się, że Polska rozpoczęła z Unią Europejską wojnę nuklearną. Dodaje, że jest to traktowane „jak prowokacja ze strony Polski”.

- Nigdy, wbrew temu, co mówi minister Ziobro, żaden Trybunał w żadnych kraju nie podważył unijnych traktatów – komentuje prof. Belka. Gość Radia ZET uważa, że Mateusz Morawieckie mógł „ulec szantażowi pchły, która operuje na ogonie psa – Solidarnej Polski – i poszedł w kierunku, którego konsekwencji nie przewidywał, albo został do tego zmuszony”. Zdaniem prof. Belki, „jednym, wielkim kłamstwem jest to, że my bronimy konstytucji”. - Cała sprawa służy dalszemu podporządkowywaniu sędziów, którzy według tego orzeczenia [wyższość prawa polskiego nad unijnym – red.], nie mają prawa uciekać się teraz do TSUE czy prawa europejskiego – ocenia Gość Radia ZET.

Pytany o Mateusza Morawieckiego, który uważa, że za Brexit odpowiedzialny jest Donald Tusk, prof. Marek Belka odpowiada: - Tusk jest winien plam na słońcu i tego, że teraz ten wulkan wybuchł na Wyspach Kanaryjskich.

