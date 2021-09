Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP, wykluczającą możliwość polexitu – poinformowała rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska.

Kierownictwo PiS zebrało się w środę w swojej siedzibie przy Nowogrodzkiej. Jednym z tematów spotkania był polexit. - W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiają się kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego – powiedziała po spotkaniu rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

Uchwała nosi tytuł "W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP". Czerwińska powiedziała, że w uchwale wykluczono możliwość polexitu. Jak dodała, totalna opozycja przypisuje ugrupowaniu "coś, czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy".

fot. PAP/Paweł Supernak

Rzeczniczka PiS: Wykluczamy możliwość polexitu

- To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim – mówiła. - Chcemy, żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej i pozostała państwem suwerennym – dodała.

Czerwińska podkreśliła, że w uchwale odniesiono się też do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian. W tym kontekście wskazała na trwającą Konferencję ws. Przyszłości Europy, czyli serię debat i dyskusji o przyszłości Europy, która stanowi forum debaty z obywatelami oraz organizacjami pozarządowymi na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE.

Nam bardzo zależy, aby ten głos obywatelski wybrzmiał i żeby zostały uwzględnione różne poglądy, nawet te czasem krytyczne wobec mainstreamu Unii Europejskiej. Wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi będziemy wypracowywać alternatywny nurt; nurt, plan reform Unii Europejskiej, który będzie nawiązywał do źródeł, do myśli ojców założycieli. Chcemy, żeby Europa wróciła do tych korzeni, fundamentów, na których powstała. rzeczniczka PiS Anita Czerwińska

W uchwale jednoznacznie stwierdzono, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckim. "Nasza ojczyzna potrzebuje zakotwiczenia w strukturach euroatlantyckich. Taka jest polska racja stanu i polski interes narodowy" - napisano. Zwrócono uwagę, że Polska jest państwem europejskim od ponad tysiąca lat, a dziś "rzeczywistość naszego kontynentu to Unia Europejska".

Kaczyński: Polexit to wymysł propagandowy

W sprawie polexitu wypowiedział się także sam szef partii rządzącej. Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP został zapytany o sugestie części polityków opozycji, że PiS chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

- Nie będzie żadnego Polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - zapewnił prezes PiS.

Zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie chce zakończenia kryzysu widocznego w UE. - Traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać, albo są wykorzystywane pretekstowo. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno - Niemcy. Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione - powiedział.

RadioZET.pl/PAP/ Autor: Rafał Białkowski