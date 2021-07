Politolog dr Tomasz Słupik: Wystąpienie Tuska było mocne, ale konkretów nie było

Wystąpienie Donalda Tuska było mocne i dobre, ale konkretów nie było - ocenia dla Radia ZET przemówienie byłego premiera politolog dr Tomasz Słupik. Według niego to, co mówił dziś Donald Tusk, było w jego stylu. - Na pewno wzmocni Platformę Obywatelską - twierdzi Słupik.

- Donald Tusk musi zaproponować coś, co będzie alternatywą dla obozu szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy - mówi politolog dr Tomasz Słupik w rozmowie z reporterką Radia ZET Darią Klimzą. Jego zdaniem Tusk podczas dzisiejszego wystąpienia położył nacisk na pokazanie, kto według niego jest wcieleniem wszelkiego zła, na jakie emocje położyć nacisk, żeby zmobilizować swój elektorat, ale też wyraźnie pokazać granice politycznego sporu. Docenił umiejętności retoryczne, kontakt z mediami i wyborcami. - Przyjdzie czas zakasywania rękawów i ciężkiej pracy. Dopiero wtedy Donald Tusk przejdzie test - twierdzi dr Słupik w rozmowie z Radiem ZET.

Dr Tomasz Słupik dla Radia ZET: Partia, która się dzieli, skazuje się na polityczny niebyt

Zdaniem politologa to dopiero początek, bo Donald Tusk będzie musiał stanąć w wyborach na szefa partii naprzeciw Rafała Trzaskowskiego. Wynik nie jest wcale przesądzony. Jednak PO nie grozi żaden rozłam. - Poza Rafałem Trzaskowskim, który dzisiaj tłumaczył się szczepieniem, myślę, że to szczepienie dyplomatyczne, to w mojej ocenie partia, która się dzieli, skazuje się na polityczny niebyt – uważa dr Słupik.

Naukowiec podkreśla, że Tusk podjął duże ryzyko. Wszedł drugi raz do tej samej rzeki, a był politykiem spełnionym. - Z pewnością w drażnieniu PiS jest mistrzem, a nawet fachowcem - dodaje dr Słupik.

