Szymon Hołownia, zapowiadając sobotnią konwencję Polski 2050, zapowiadał obecność "tajemniczego gościa", który "zmieni oblicze polskiej polityki". W piątek Onet podawał, że partia planowała ściągnąć na swój kongres byłego prezydenta USA Baracka Obamę, jednak to okazało się niemożliwe.

- Co to znaczy lepsza Polska? (...) To zielona demokracja. To więcej miejsca na ziemi dla każdego. To solidarność - jeden wspierający drugiego - mówił do swoich sympatyków Hołownia.

Kongres Polski 2050. Hołownia ujawnił "tajemniczego gościa"

Lider Polski 2050 przedstawiał najważniejsze założenia programu formacji. Wśród nich likwidacja wszystkich domów dziecka do 2030 roku, reformę sądownictwa poprzez likwidację Trybunału Konstytucyjnego lub zmianę wyboru sędziów TK, zniesienie Funduszu Kościelnego, powołanie specjalnego zespołu prokuratorów do badania przypadków pedofilii w Kościele, regulowanie liczby godzin religii w szkołach przez rodziców, zakaz zasiadania posłów w spółkach Skarbu Państwa oraz czynne prawo wyborcze od 16. roku życia.

Podczas mowy Hołowni, na scenę weszło trzech aktywistów Greenpeace. Trzymali w rękach transparenty wzywające polityków do radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Lider Polski 2050 podkreślił, że popiera ich postulaty. Pod koniec swojego przemówienia, Hołownia przedstawił zapowiadanego "gościa specjalnego". Przyznał, że nikt nie zgadł, kto tym gościem będzie.

- Nasz gość sprawi, że wasz głos będzie się liczył - zawrócił się do członków Polski 2050 i przedstawił Jaśminę - "pierwsza polityczną przyjaciółkę", pierwszą aplikację polityczną w Polsce, która umożliwi wpływ na najważniejsze decyzje, a także będzie informować o wydarzeniach politycznych w okolicy.

-To jest naprawdę przełom w polskiej polityce - przekonywał. -Chodzi o to, żebyśmy korzystając z tego, że jesteśmy cyfrowym społeczeństwem mogli budować jak najbardziej demokratyczną i rozmawiającą ze sobą Rzeczpospolitą - dodał.

Pierwszym sprawdzianem dla "Jaśminy" ma być głosowania wszystkich członków Polski 2050, które ma trwać do niedzieli do godz. 18, dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Wszyscy członkowie Polski 2050 za pomocą "Jaśminy" zdecydują, czy ustawę o zakazie handlu w niedzielę powinno się zaostrzyć, czy zliberalizować. - To, co zdecydują członkinie i członkowie, będzie częścią oficjalnego programu Polski 2050 - zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Śmiłowicz, Aleksandra Rebelińska