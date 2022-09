Polska będzie domagać się reparacji od Niemiec. Kaczyński podał dokładną kwotę

PiS przedstawi w czwartek raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Zespołem przygotowującym dokument kierował poseł partii rządzącej Arkadiusz Mularczyk, a pracowało nad nim ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

O tym, że "zapadła decyzja o wystąpieniu o reparacje wojenne wobec Niemiec", mówił już wcześniej m.in. Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że "jest polskim obowiązkiem ich zgłoszenie.

Polska będzie domagać się reparacji od Niemiec. Kaczyński podał kwotę

Prezes PiS wygłosił również przemówienie przed prezentacją raportu na Zamku Królewskim, gdzie zapowiedział, że sprawa "zostanie podjęta na forum międzynarodowym". - Dzień przedstawienia raportu jest decyzją, by uzyskać odszkodowanie za to, co Niemcy uczyniły w latach 1939-1945 - powiedział.

Jak zauważył, w relacjach międzynarodowych "jest tak, że jeśli jedno państwo drugiemu uczyni wielkie szkody, to później, po ewentualnej porażce wojennej czy w innych okolicznościach zmieniających sytuację, musi te szkody wyrównać". - I nie ma żadnego powodu, żeby Polska była wyłączona z działania tej zasady - podkreślał.

- Wiele państw uzyskało odszkodowania od Niemiec. Polska - nie. Niemcy napadli na Polskę i uczynili wielkie szkody. Efekty trwają po dziś - ocenił. Zaznaczył jednak, że "nie obiecuje szybkich sukcesów". - Pewien polityk z Niemiec, wysokiego szczebla, powiedział mi kiedyś, że żaden niemiecki rząd się na to nie zgodzi - dodał.

My tylko mówimy, że jest polskim obowiązkiem, jest likwidacją pewnego braku, pewnej luki w naszej działalności jako suwerennego państwa to, że w końcu zgłaszamy coś, co powinno być zgłoszone dawno Jarosław Kaczyński

Kaczyński, bazując nadanych z raportu, powiedział również, że kwota będąca "sumą polskich strat", której władze zamierzają domagać się od Niemiec, to 6 bilionów 200 mld złotych.

- Niemcy nigdy nie rozliczyły się ze zbrodni wobec Polski. Niemiecka polityka historyczna zbrodni wobec polskiego narodu nie podejmowała. Musimy dążyć do przebudowy świadomości narodu niemieckiego - oświadczył prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP/polsatnews.pl