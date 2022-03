Polska gotowa przekazać samoloty do dyspozycji USA. Chodzi o pomoc dla Ukrainy

Polskie władze gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - napisał w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Wojna w Ukrainie trwa już 13. dobę. Coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące tego, w jaki sposób Zachód powinien wspomóc Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. Mówiło się m.in. o przekazaniu naszym wschodnim sąsiadom broni oraz samolotów. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio przedstawiciel Departamentu Obrony USA.

Polska przekaże samoloty dla Ukrainy? Amerykanie są za

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, a postanowienia w tej kwestii powinny zapadać w ramach NATO.

- To jest suwerenna decyzja Polski. My w żadnym stopniu nie jesteśmy przeciwni, by Polska przekazała samoloty Ukrainie [...], ale istnieje wiele praktycznych problemów, w tym na przykład, w jaki sposób te samoloty miałyby zostać przekazane - mówiła z kolei rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Polska gotowa przekazać myśliwce MIG-29. Jest komunikat MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się już do sprawy i wydało we wtorek wieczorem oświadczenie - jego autorem jest szef resortu Zbigniew Rau - w którym poinformowało, że polskie władze "po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".

"Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn" - czytamy w komunikacie resortu.

Polski rząd zwrócił się jednocześnie do innych państw NATO - posiadaczy samolotów MIG-29 - o podobne działanie. Powyższy komunikat może oznaczać, że samoloty, o których mowa, mogą zostać przekazane Ukrainie jako wsparcie ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

RadioZET.pl/Twitter/MSZ/PAP