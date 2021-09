Polska na drodze do polexitu? Zaostrzające się spory z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawiają, że rządzący w Polsce stawiają na coraz bardziej eurosceptyczny przekaz.

Dowodzą tego ostatnie słowa Ryszarda Terleckiego, który w dyskusji na Forum Ekonomicznym w Karpaczu ochoczo przywołał przykład Wielkiej Brytanii, która nie godziła się na prymat prawa europejskiego, wobec czego opuściła wspólnotę.

Ryszard Terlecki zaskoczył ws. polexitu. "Musimy szukać drastycznych rozwiązań"

Szef klubu PiS tłumaczył, że "powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy, jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii". Zaznaczał przy tym, że to UE ma być "taka, jaka jest dla nas do przyjęcia". Zaznaczył, że jeśli nie ustaną obecne spory, to "musimy szukać drastycznych rozwiązań".

- Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój - przekonywał.

Na kolejne eurosceptyczne słowa przedstawiciela szefostwa PiS zareagowała opozycja. "Od 6 lat rządzący zohydzają Unię Europejską, prezydent mówi o wyimaginowanej wspólnocie, PiS wprowadza niezgodne z prawem zmiany w mediach, sądownictwie czy prokuraturze. Krok po kroku wyprowadzają nas z UE. Dziś potwierdza to R. Terlecki" – podsumował Borys Budka, poseł i były przewodniczący PO.

"Jak opozycja mówi, że PJK (prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, przyp.) marzy się PolExit, to zawsze jest, że straszy. Ale Terlecki mówi o tym wprost" – napisała z kolei Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

RadioZET.pl/Twitter