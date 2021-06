Polska przegrała ze Szwecją 3:2 i odpadła z mistrzostw Europy już po fazie grupowej. W mediach pojawiło się mnóstwo komentarzy i analiz, próbujących wytłumaczyć przyczynę kolejnej porażki naszej piłkarskiej reprezentacji. Część z nich pochodzi spoza świata sportu.

Szczęsny na papierosie. Prokop-Paczkowska: na kondycję piłkarza ma wpływ wszystko

Swoją teorią na temat tego, dlaczego Polacy nie poradzili sobie w tegorocznej edycji, podzieliła się m.in. Małgorzata Prokop-Paczkowska. Posłanka Lewicy opublikowała w mediach społecznościowych wpis, do którego załączyła zdjęcia Wojciecha Szczęsnego. Podstawowy bramkarz kadry (wystąpił we wszystkich trzech meczach podczas turnieju) został we wtorek przyłapany przez fotoreporterów na paleniu papierosa.

"Na kondycję piłkarza ma wpływ wszystko, nie tylko to, ile zarabia, ale ile trenuje i jak dba o zdrowie ! Kondycja piłkarza przekłada się na losy drużyny… tylko ciężka praca i dyscyplina mogą dać sukces! Wtedy nie trzeba będzie biadolić o braku szczęścia i pechu" - stwierdziła Prokop-Paczkowska.

Co ciekawe, swojego zawodnika bronił selekcjoner. Paulo Sousa podczas wtorkowej konferencji prasowej stwierdził, że gorsi od palenia są paparazzi robiący takie zdjęcia. - Musimy wszyscy w życiu mieć wrażliwość, by edukować młodych. Źle jest pokazywać młodym takie zdjęcia. Wielu piłkarzy pali, to naturalne. On nie robi tego publicznie. Pokazywanie tego jest znacznie gorsze niż palenie - powiedział.

RadioZET.pl/Twitter/PAP