Polska powinna żądać reparacji wojennych od Rosji? "Temat łatwo pomijany"

Jarosław Kaczyński mówił PAP, że niemieckie reparacje wojenne dla Polski były jednym z głównych tematów czwartkowej rozmowy z szefem CDU Friedrichem Merzem. Zapowiedział też, że raport opracowywany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej opublikowany zostanie 1 września.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha zapytany przez PAP, czy jego zdaniem Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec odparł: - Musielibyśmy siąść do stołu i przejrzeć przede wszystkim nasze dotychczasowe umowy międzynarodowe zawarte między rządem polskim a niemieckim. Powinniśmy też podjąć dyskusję o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Związek Radziecki, bo tego w debacie publicznej brakuje - zauważył polityk.

Polska powinna domagać się reparacji wojennych od Rosji?

Jak dodał, dziwi go, że temat dotyczący reparacji wojennych za szkody wyrządzone w Polsce przez ZSRR jest "tak łatwo pomijany", a uwaga "koncentruje się wyłącznie na stronie niemieckiej".

- Cały czas Jarosław Kaczyński i środowisko PiS-u traktuje temat reparacji wojennych, temat niezwykle wrażliwy, zwłaszcza dla starszego pokolenia Polaków, jako maczugę polityczną - podkreślił Myrcha. Dodał, że przez 7 lat rządów PiS-u nie zdarzyło się, aby "rząd w sposób oficjalny podjął ten temat".

- Zawsze są to rozmowy nieoficjalne, bardziej na potrzebę polskiego dyskursu politycznego. I dziwię się, że Jarosław Kaczyński, a nie Mateusz Morawiecki podnosi ten temat i że podnosi się go w stosunku do lidera największej siły opozycyjnej w tej chwili, a nie do kanclerza Niemiec Olafa Scholza - zaznaczył poseł KO.

Myrcha: PiS traktuje ten temat jako maczugę polityczną

Myrcha podkreślił, że strona niemiecka jest postrzegana jako sprawca i winowajca II Wojny Światowej i przez "szereg lat wiedzieliśmy wiele działań państwa niemieckiego (...) i w stosunku do Polski i innych narodów, którym wyrządzili ogromne szkody".

Dwa tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki pytany w Boronowie (woj. śląskie) co w ostatnich latach Polska zrobiła, aby uzyskać odszkodowania wojenne i reparacje od Niemiec przypomniał o przygotowywanym kompleksowym raporcie, który ma pokazać zakres nie tylko niemieckich zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej, ale także wyrządzonych zniszczeń.

RadioZET.pl/ Adrian Kowarzyk (PAP)