Brytyjski rząd: Polska zadeklarowała "stopniowe" odejście od węgla

Polska zobowiązała się do stopniowego odejście od węgla - poinformował rząd Wielkiej Brytanii. Podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow powstała koalicja 18 państw, do których dołączyła także Polska. Porozumienie zakłada odejście od węgla państw rozwijających się do lat 40.

Polska zobowiązała się do odejścia od węgla

"Wyzwania klimatyczne to wielki problem całego świata, nawet najpotężniejszych gospodarek" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że transformacja energetyczna musi być jednak sprawiedliwa. "Żeby Polska mogła w niej partycypować na uczciwych warunkach musi mieć odpowiednie środki, a w UE muszą funkcjonować dobre przepisy" - dodał. Morawiecki uczestniczył w ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow.

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 r., gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Tegoroczna konferencja rozpoczęła się w niedzielę 31 października i potrwa do 12 listopada.

