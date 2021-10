Polska będzie płaciła gigantyczne kary? "Jesteśmy w stanie ten koszt ponieść"

Jeżeli konsekwencją miałoby być poniesienie kosztów w celu zabezpieczenia milionów obywateli przed utratą prądu i ogrzewania, to jesteśmy w stanie ten koszt ponieść - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do międzynarodowego sporu o działanie kopalni Turów.

Polska poniesie koszty dalszego działania kopalni Turów. Rzecznik rządu został zapytany w środę w Sejmie przez dziennikarzy o stan negocjacji ws. umowy z Czechami, już po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Z racji niedawnych wyborów parlamentarnych u naszych południowych sąsiadów sprawa sporu o przygraniczną kopalnię spadła w Pradze na drugi plan.

- Czekamy na powołanie nowego rządu w Czechach. Dopiero wtedy, kiedy będzie nowa legitymacja rządowa w Czechach, będzie można de facto rozmawiać – przyznał rzecznik rządu.

Müller zapewnił, że rząd polski nie pozwoli na to, by "kilka milionów osób w Polsce nie miało prądu, a kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej ogrzewania w okresie zimowym". Wskazywał przy tym, że węgiel wydobywany w kopalni Turów zapewnia ogrzewanie kilku miast. Rzecznik rządu stwierdził wręcz – mając na uwadze nałożone przez TSUE kary finansowe za niewstrzymanie wydobycia – że Polska jest w stanie ponieść koszt "zabezpieczenia" losu obywateli.

Kara 500 tys. euro dziennie jest naliczana na rzecz Komisji Europejskiej za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia w Turowie. Licznik rośnie od dnia doręczenia Polsce postanowienia.

Polska będzie realizowała swoją politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, łącznie z tym, że jeżeli konsekwencją tych działań miałoby być zapłacenie jakichś środków finansowych w celu zabezpieczenia milionów obywateli przed utratą prądu i ogrzewania, to jesteśmy w stanie ten koszt ponieść rzecznik rządu Piotr Müller

W sumie odbyło się 17 spotkań przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych Polski i Czech ws. wypracowania porozumienia dotyczącego kopalni Turów. Rozmawiali także eksperci i przedstawiciele samorządów oraz kierownictwo kopalni. 30 września minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że rozmowy polsko-czeskie ws. kopalni Turów zakończyły się fiaskiem. Jeszcze w maju premier Mateusz Morawiecki ogłaszał sukces i dogadanie się z Czechami, zapewniając, że kompromis jest kwestią dni.

