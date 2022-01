W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach - oświadczył w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem wraz z początkiem roku doszło do nieprawidłowego zaniżenia wynagrodzeń po wejściu w życie reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu.

Polski Ład od początku 2022 roku jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego spowodowały wypłacenie niższych wynagrodzeń m.in. wśród nauczycieli i mundurowych.

Jak powiedział na konferencji prasowej Piotr Müller, „w sposób nieprawidłowy w stosunku do tego, jakie były zamierzenia reformy, wypłacono wynagrodzenia niższe, niż wynika to z obniżonych podatków”. Zaznaczył, że minister finansów podpisał już rozporządzenie, które „obliguje do tego, aby wszystkie różnice, wynikające z błędu zostały wypłacone w przyszłym tygodniu”.

Wyrównanie wynagrodzeń. Rzecznik rządu o "przelewach korygujących"

Rzecznik rządu wyjaśnił, że każda osoba, która otrzymała wynagrodzenie „nie w takiej wysokości, w jakiej powinna, otrzymać wyższe, otrzyma dodatkowy przelew, korygujący różnicę”. Jak podkreślał Müller, „sercem reformy” wprowadzonej 1 stycznia są „wyższe pensje poprzez obniżone podatki”, jednak zdarzyła się taka sytuacja, że w sposób nieprawidłowy wypłacono niższe wynagrodzenia, podczas gdy powinny one być wyższe.

- Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczenia na zasadach działających do końca zeszłego roku. To oznacza, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku tak długo, jak te osoby zarabiają do 12800 zł brutto - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Dodał, że od soboty obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Wyjaśnił, że jeśli zdarzy się, że pracownik otrzyma w styczniu niższą pensję niż miesiąc wcześniej, to wtedy niezwłocznie taka osoba dostanie wyrównanie kolejnym przelewem.

- Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby ich działy księgowości dokonały takiej właśnie korekty w trybie pilnym - podkreślił. Zapewnił, że zarabiający na umowę o pracę do wysokości 5700 zł na zmianach podatkowych zyskają. Natomiast do wysokości 12800 zł zmian wysokości opodatkowania i oskładkowania nie będzie.

Wiceminister poinformował, że szczegółowe informacje dotyczące zastosowania rozporządzenia w praktyce oraz dotyczące zastosowania korekt rozliczeń już dokonanych albo już zleconych przelewów pojawią się na stronie Ministerstwa Finansów jeszcze w sobotę. Dodał, że dodatkowo od najbliższego wtorku urzędy skarbowe w całej Polsce będą pracowały dłużej, a dyżury dotyczące Polskiego Ładu będą trwały codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00.

Polski Ład i zamieszanie wokół reformy

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostało opublikowane w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. MF wyjaśniło, że dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji. Chodzi - jak wskazano - m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. "Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji +na rękę+, niż te wynikające z założeń programu" - podano.

Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek, „aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym".

Podkreślono, że zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą. Resort poinformował też, że wdrożone zostanie rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze. Wskazano, że 90 proc. emerytów i rencistów będzie mieć więcej pieniędzy w portfelach, a 2/3 przestanie płacić PIT.

RadioZET.pl/PAP