Porównanie Kaczyńskiego do ks. Popiełuszki. "Megalomania", "Polacy nie wytrzymają"

- To przejaw megalomanii i wyraz odklejenia od rzeczywistości obozu władzy - tak Paweł Kowal skomentował porównanie Jarosława Kaczyńskiego do ks. Jerzego Popiełuszki, które pojawiło się w wywiadzie w prezesem PiS w tygodniku "Sieci". W rozmowie z Wirtualną Polską poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził też, że Polacy nie pozwolą, by na każdą krytykę rządzący reagowali "porównywaniem przeciwników politycznych do zbrodniarzy".

Jarosław Kaczyński przerwał niedawno swój objazd po Polsce. W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" tłumaczył się zaplanowanym urlopem, ale krytykował też opozycję, że "nasyła na niego bojówki".

Wspomniał m.in. o obrzuceniu jego konwoju jajkami podczas wizyty w Gnieźnie. Nagle prowadzący wywiad porównał to do pierwszego zamachu na ks. Jerzego Popiełuszkę.

Porównanie Kaczyńskiego do ks. Popiełuszki. "Megalomania"

- Tak, i to przez tych samych ludzi, którzy go potem zamordowali. Wtedy to były kamienie, teraz jajka, ale jest to równie niebezpieczne dla pasażerów. […] Sam fakt, że rozmawiamy, czy wskutek działania ludzi opozycji doszło do wypadku, czy nie, pokazuje z kim mamy do czynienia - odparł prezes PiS.

Do tych słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paweł Kowal - poseł Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości związany z PiS. Jego zdaniem wypowiedź Kaczyńskiego to "przejaw megalomanii", "niestosowność" i wyraz "odklejenia od rzeczywistości obozu władzy".

Jeśli naprawdę wierzą, że w Polsce mają przyjść czasy, że nie będą przedmiotem krytyki, będą dostawać tylko brawa, a każda krytyka będzie powodowała, że mają prawo porównywać przeciwników politycznych do zbrodniarzy, to proszę bardzo, ale Polacy na to nie pozwolą Paweł Kowal

Dodał, że postawa prezesa PiS to "wielka manipulacja", w której "każdy przejaw krytyki [...] porównuje się do zbrodni stalinowskich czy z czasów Jaruzelskiego". - Polacy nie wytrzymają. Wiedzą, kto jest premierem, że liderem obozu rządzącego jest Jarosław Kaczyński, a z drugiej strony stale próba przerzucenia odpowiedzialności za minione 7 lat na wszystkich innych - kontynuował Kowal.

W opinii posła opozycji "tak się nie da rządzić". - To brnięcie w kłamstwo. Polacy z tego wyjdą. Jeszcze gorsze jest porównywanie przeciwników politycznych do najgorszych zbrodniarzy. To buduje w narodzie to, co jest najgorsze, czyli nienawiść - podsumował były wiceminister spraw zagranicznych.

RadioZET.pl/wpolityce.pl/wp.pl