Poseł PiS w sieci: "k...o tuskowa", "cepie", "jesteś prymitywny". Tak się tłumaczy

Poseł PiS Artur Szałabawka włączył się w burzliwą dyskusję ws. proponowanego przez innego posła partii rządzącej Czesława Hoca projektu ustawy dotyczącego weryfikacji szczepień przeciw COVID-19 u pracowników.

Anonimowy internauta krytykował projekt posła Hoca. "Chce wprowadzać do kościołów policję, by ta sprawdzała zaszczepionych. Zapamiętaj Czesława. Pokaż Czesława innym" - napisał na Twitterze. Natychmiast zareagował klubowy kolega posła Hoca. Sposób, w jaki miał to uczynić, zdecydowanie nie przystoi powadze parlamentarzysty.

Poseł PiS w sieci: "K...o tuskowa", "cepie", "jesteś prymitywny"

Na profilu posła Szałabawki pojawiła się seria hejterskich wpisów, które urągają powadze posła. Zbulwersowała zwłaszcza odpowiedź z wulgaryzmem. "Ty k***o tuskowa, Czesław Hoc ratuje życie" - czytamy.

W innych pojawiły się krótkie zaczepki posła z takimi słowami jak "ćwok", "cep", "prymityw". Bulwersujące komentarze zniknęły już z konta posła Szałabawki, a Twitter pokazuje, że konto zostało tymczasowo ograniczone.

Polsatnews.pl skontaktował się w sprawie z biurem poselskim posła Szałabawki. Jego przedstawiciel odpowiedział serwisowi: "Nastąpiło nieautoryzowane przejęcie konta Artura Szałabawki. Zostały powiadomione odpowiednie służby" – czytamy.

fot. Twitter.com

fot. screen Twitter.com

RadioZET.pl/Polsatnews.pl/Twitter.com