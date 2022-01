"Tęskno wam do kartek żywnościowych", "Grupa rekonstrukcyjna PRL" – to jedynie nieliczne z komentarzy po słowach posła PiS Kazimierza Smolińskiego, który zapowiedział w piątek 7 stycznia, że rządzący w reakcji na kryzys cenowy w związku z inflacją mogą zastosować regulację cen na podstawowe artykuły żywnościowe.

Poseł PiS Kazimierz Smoliński zapowiedział, że w walce z inflacją rządzący mogą wprowadzić regulację cen na podstawowe artykuły żywnościowe.

Choć po chwili doprecyzował, że to jego osobisty pomysł na walkę z inflacją, to internauci, posłowie i działacze opozycji nie kryli szoku, że w dobie wolnego rynku padła taka propozycja.

Poseł PiS: Chcemy wprowadzić ceny regulowane. "Z PRL wyciągnięty"

- Chcemy nawet wprowadzić regulowane ceny na podstawowe produkty żywnościowe - stwierdził w Polsat News Smoliński. Dopytywany przez dziennikarza, o jakie produkty może chodzić, poseł PiS dodał: - Chleb, cukier, mąka. Jeśli inflacja będzie wzrastała, to takie rozwiązanie może być wprowadzone. Inni rozmówcy nie dowierzali w to, co słyszą.

"Pan poseł Smoliński to żywcem z PRL wyciągnięty" – stwierdził poseł KO Sławomir Nitras. Kolejni posłowie największego ugrupowania opozycyjnego nie dowierzali. "Grupa rekonstrukcyjna PRL w natarciu. Cenzura w szkołach, centralizacja. A teraz regulowanie cen. Co dalej? Kartki?" – pytała posłanka Barbara Nowacka (KO).

Szersze zestawienie, uderzające w wizerunek władzy, przestawił poseł KO Michał Szczerba. "Mąka, cukier, chleb, miska ryżu. Dla ludzi: regulacja cen. Dla władzy: kościelna działka za bezcen, Pegasus, żółte firanki i koniec izolacji po 24h" – napisał w sieci. Z kolei prawnik i zwolennik Konfederacji Jacek Wilk udostępnił w sieci nagranie z czasów PRL, pokazujące realne wprowadzenie regulowanych cen. "Panie Premierze Morawiecki - tutaj ma Pan przyspieszony instruktaż wprowadzenia cen regulowanych - z Pana ulubionego okresu" - napisał Wilk.

RadioZET.pl/Twitter/Polsat News